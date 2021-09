Europcar Mobility Group a affiné aujourd’hui ses perspectives 2021. Le spécialiste de la location de véhicules a dit viser un Ebitda Corporate supérieur à 110 millions d’euros cette année. A titre de comparaison, il était ressorti à -276 millions d’euros en 2020 et 278 millions d’euros en 2019. En parallèle, le groupe a réaffirmé son ambition d’avoir sur l’exercice 2021 un chiffre d’affaires en hausse significative par rapport à l’exercice 2020 et une dette nette Corporate située dans la fourchette de 300-350 millions d’euros, incluant le capex transformatif.



Dans son communiqué, Europcar indique que l'activité a fortement rebondi en juillet et en août, avec un chiffre d'affaires en hausse de 45% à 538 millions d'euros, comparé à la même période en 2020 (mais inférieur de 30% à la même période en 2019).



Le groupe constate que la demande est soutenue sur ses marchés domestiques, et est particulièrement forte aux Etats-Unis et en Europe du Sud.



Dans un environnement d'affaires incertain, lié à la pandémie de Covid-19 et à la pénurie de semi-conducteurs, les perspectives pour les exercices 2022 et 2023 sont aujourd'hui globalement en ligne avec celles indiquées en novembre 2020.