Europcar accepte l'offre de rachat du consortium mené par Volkswagen

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de location automobile Europcar Mobility Group a annoncé mercredi être parvenu à un accord pour être racheté par un consortium mené par le constructeur automobile allemand Volkswagen.

L'offre du consortium s'élève à 0,5 euro pour action, un prix qui pourra être augmenté de 1 centime par action si cette offre réunit plus de 90% du capital, le seuil nécessaire pour déclencher un retrait obligatoire de la cote parisienne.

Ce prix représente une prime de 44% sur le cours moyen de l'action pondéré par les volumes sur les trois derniers mois.

Cette offre a été accueillie favorablement par le conseil d'administration d'Europcar Mobility Group.

Le projet d'offre publique devrait être déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'ici à la fin du troisième trimestre 2021. La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2021 ou du premier trimestre 2022, a indiqué Europcar Mobility Group.

Outre Volkswagen, le consortium initiateur de l'offre est formé du groupe néerlandais Pon Holdings, et du fonds d'investissement Attestor Limited, l'un des actionnaires actuels d'Europcar Mobility Group, avec environ 12,8% du capital.

Les autres grands actionnaires du groupe, comme les fonds d'investissements anglo-saxons Centerbridge, Anchorage ou encore Marathon, se sont également engagés à apporter leurs actions à l'offre, soit 68% du capital, en incluant la participation d'Attestor Limited.

"Volkswagen, en tant que partenaire commercial de longue date et ancien actionnaire du groupe, (...) entend poursuivre la transformation d'Europcar Mobility Group, pour élargir son offre dans les domaines des solutions de mobilité en s'appuyant sur ses plateformes physiques et digitales", a souligné le groupe de location automobile. "Ceci permettra de répondre aux attentes des clients dans un marché en pleine mutation, avec une appétence croissante pour des solutions de mobilité nouvelles et innovantes 'à la demande', telles que les modèles d'abonnement et de partage", a ajouté Europcar.

"En termes d'emploi, le consortium a déclaré que l'offre ne devrait pas avoir d'impact significatif sur les effectifs et les principes de gestion des ressources humaines actuels d'Europcar Mobility Group et a confirmé son soutien à la gestion actuelle des relations sociales et des ressources humaines de la société", a précisé le groupe français.

