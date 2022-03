Europcar compte privilégier la rentabilité en 2022, après "une forte reprise" en 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de location de voitures Europcar Mobility Group a annoncé mardi son intention de privilégier la rentabilité aux volumes en 2022, après de très bons résultats en 2021, tant sur le plan des revenus que de la rentabilité.

"En 2022, nous allons globalement privilégier la rentabilité aux volumes, car nous anticipons une tension persistante entre l'offre et la demande", a indiqué Caroline Parot, la directrice générale du groupe, citée dans un communiqué.

"Nous nous attendons également à ce que l'inflation mondiale et la pénurie durable de semi-conducteurs, ainsi que le conflit ukrainien - aux conséquences mondiales inconnues - aient un impact négatif sur notre base de coûts et notre environnement commercial. Nous ne sommes donc pas en mesure de fournir des perspectives pour 2022 et au-delà", a expliqué la dirigeante.

En 2021, le groupe a dégagé un résultat net positif de 29 millions d'euros, à comparer à une perte de 645 millions d'euros l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a atteint 2,27 milliards d'euros l'an dernier, soit une hausse de 29% en données publiées et une progression de 28,3% à périmètre et taux de change constants, dans un contexte de "forte reprise de l'activité", a indiqué le groupe.

Les effets positifs du plan "Reboot" et de la feuille de route stratégique "Connect", ainsi qu' "un environnement commercial plus favorable au second semestre 2021" ont profité à l'activité, a-t-il ajouté.

Le "corporate Ebitda ajusté" a atteint 283,6 millions d'euros l'an dernier, matérialisant un taux de marge de 12,5%, contre une perte de 171,9 millions d'euros en 2020. La marge est "supérieure aux niveaux d' 'avant-Covid' ", a souligné le groupe dans un communiqué.

Europcar avait relevé en novembre dernier ses objectifs pour 2021 après avoir enregistré une activité supérieure à ses prévisions au mois d'octobre. Le groupe visait un excédent brut d'exploitation (Ebitda) "corporate pré-IFRS 16" supérieur à 170 millions d'euros.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice net annuel de 28 millions d'euros et un "corporate Ebitda ajusté" de 212 millions d'euros.

Le cash-flow d'exploitation est redevenu positif à millions d'euros en 2021, contre une consommation de trésorerie de 419 millions d'euros, "ce qui se traduit par une conversion élevée du flux de trésorerie libre d'exploitation de 49%", a aussi souligné Europcar.

La société a par ailleurs indiqué qu'elle continuait de collaborer avec Green Mobility Holding en vue de la réalisation de l'offre publique d'achat (OPA) du consortium mené par le constructeur automobile allemand Volkswagen.

Europcar et l'initiateur de l'OPA prévoient que la clôture de l'opération aura lieu au cours du deuxième trimestre 2022, la société ayant décidé d'exercer l'option de prolonger la date butoir jusqu'au 30 juin 2022.

