Europcar : confiant après son activité cet été

Europcar Mobility Group fait part d'une activité en fort rebond pour les mois de juillet et d'août 2021, avec un chiffre d'affaires en hausse de +45% à 538 millions d'euros, comparé à la même période en 2020 (mais inférieur de -30% à la même période en 2019).



Cette dynamique renforce sa confiance en sa capacité à réaliser un bon exercice 2021, aussi réaffirme-t-il son ambition d'un chiffre d'affaires annuel en hausse significative et déclare-t-il viser un EBITDA Corporate en 2021 supérieur à 110 millions.



Le groupe de location de véhicules ajoute que dans un environnement d'affaires incertain, lié à la pandémie de Covid-19 et à la pénurie de semi-conducteurs, ses perspectives 2022 et 2023 sont globalement en ligne avec celles indiquées le 26 novembre 2020.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.