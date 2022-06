Europcar: départ de la DG dans le cadre de la nouvelle gouvernance

Paris (awp/afp) - L'actuelle directrice générale d'Europcar Mobility Group Caroline Parot va quitter l'entreprise dans le cadre d'un changement de direction du groupe racheté par un consortium mené par le constructeur automobile allemand Volkswagen, ont annoncé jeudi les parties prenantes.

"A la suite de l'annonce faite hier, qui confirme que le consortium deviendra l'actionnaire majoritaire d'Europcar Mobility Group, Caroline Parot (actuelle directrice générale) a fait part de son intention de quitter l'entreprise après l'assemblée générale annuelle" qui se tiendra le 29 juin, indique le consortium dans un communiqué.

Une nouvelle structure de la gouvernance est prévue d'un côté, un conseil de surveillance qui sera présidé par l'Allemand Holger Peters, et de l'autre, un directoire.

"Tout comme la directrice générale, le président actuel Alexandre de Juniac ainsi que Carl Leaver et Simon Franks quitteront leurs fonctions en tant que membres du conseil d'administration d'Europcar Mobility Group lorsque la structure dualiste sera effective", ajoute le consortium mené par Volkswagen, aux côtés du fonds britannique Attestor Limited et du groupe de mobilité hollandais Pon, réunis dans la holding Green Mobility.

La nomination de cinq membres au sein du nouveau conseil de surveillance - Imelda Labbé et Holger Peters (Volkswagen), Jan-Christoph Peters et David Alhadeff (Attestor) et Janus Smalbraak (Pon)- sera proposée.

Tous ces changements sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale annuelle d'Europcar Mobility Group et seront effectifs à l'issue de la réunion, précise le consortium.

Caroline Parot avait rejoint Europcar Mobility Group en 2011 avant d'en devenir la directrice financière en 2012, puis la directrice générale en 2016.

Green Mobility détient 87,38% du capital du groupe français, à la suite d'une offre publique d'achat lancée en novembre pour une valorisation du loueur à 2,5 milliards d'euros (2,9 milliards d'euros dette comprise).

"Les actionnaires d'Europcar Mobility Group qui n'ont pas encore accepté l'offre du consortium de racheter leurs parts au prix de 0,50 euro par action auront la possibilité de le faire dans un délai supplémentaire de dix jours de Bourse", selon le consortium.

L'offre de rachat sera rouverte du 16 au 29 juin 2022 (inclus).

afp/rp