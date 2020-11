Europcar : Oddo confirme son opinion sur le titre

Europcar Mobility Group a confirmé qu'il poursuit actuellement ses discussions avec les créanciers de sa dette corporate.



' Nous retiendrons notamment qu'une partie des créanciers seraient prêts à convertir 1 MdE de dette sur le 1.7 MdE de dette corporate. En contrepartie, ceux-ci détiendraient entre 92% et 97% du capital de la société ' indique Oddo.



' Ce schéma ne fait pas encore entièrement l'unanimité, notamment auprès des porteurs de RCF (670 ME) composé des fonds anglo-saxons, dont Centerbridge, Fortress, Cheyne Capital, ainsi que Barclays et Goldman Sachs ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son opinion neutre sur le titre. Son objectif de cours est sous revue en attendant d'avoir plus de détails sur les modalités exactes de la restructuration.



' Au final, si les contours de l'accord sont toujours en négociation et que nous n'avons pas de parité d'échange pour les obligations corporate, nous comprenons que la dilution pour l'actionnaire actuel sera particulièrement importante (>90%) de sorte que nous restons très prudents à CT '.



