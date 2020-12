EUROPCAR MOBILITY : CONCLUT UN PARTENARIAT INNOVANT AVEC POST NORD ET MERCEDES-BENZ AU DANEMARK, AVEC UNE SOLUTION DE LOCATION LONG-TERME D'UTILITAIRES ELECTRIQUES INCLUANT CONNECTIVITE ET GESTION DES DONNEES

Europcar Mobility Group annonce aujourd’hui que sa Business Unit Vans & Trucks a conclu un partenariat innovant avec Post Nord (Services de Poste Danois) et Mercedes-Benz au Danemark. Ce partenariat repose sur une solution Europcar de location long-terme adaptée aux spécificités des besoins de Post Nord, dans le cadre de laquelle Mercedes-Benz fournit la flotte d’utilitaires électriques et Europcar Mobility Group Danemark prend en charge la gestion complète de cette flotte, de sa connectivité et de la gestion des données recueillies jusqu’à un service de maintenance permettant de garantir une disponibilité optimale des véhicules.

Concluant une année 2020 durant laquelle l’activité « Vans & Trucks » (location d’utilitaires) d’Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) a enregistré une forte dynamique commerciale, démontrant ainsi sa résilience, ce partenariat business avec Post Nord et Mercedes-Benz est emblématique d’une nouvelle génération de solutions intégrées de “location long-terme”, combinant technologie, gestion de flotte et qualité de service, conçues en étroite collaboration avec les constructeurs. L’offre spécifique aux attentes et besoins de Post Nord comprend ainsi :

25 utilitaires Mercedes-Benz eSprinters L2H2 11m3, permettant une réduction des émissions de CO2 de Post Nord de 105 tons par an, en ligne avec son objective de neutralité carbone CO2 en 2030,

La gestion par Europcar de cette flotte, dans toutes ses dimensions : véhicules de remplacement, maintenance et réparations, accompagnement des montées en charge de l’activité, … ainsi que la connectivité des véhicules et la gestion des données recueillies.

Yvonne Leuschner, Directrice de la Business Unit « Vans & Trucks » d’Europcar Mobility Group, déclare :

« Je tiens à remercier Post Nord de nous avoir choisis comme partenaire, en nous confiant le déploiement et la gestion de leur flotte électrique, ainsi que Mercedes-Benz pour son étroite collaboration avec nos équipes et son support dans la conception de cette offre. Sans oublier, bien sûr, les équipes « Vans & Trucks » danoises, qui, sous l’impulsion de Jesper Rasmussen, ont su apporter une réponse à la fois très innovante et complètement adaptée aux besoins exprimés par Post Nord.

Être ainsi capables de concevoir et mettre en œuvre de telles solutions qui associent connectivité des véhicules et gestion des données recueillies grâce à la technologie, gestion de flotte et qualité de service, nous rend très optimistes pour l’année 2021. Nous allons l’aborder avec des ambitions renouvelées, fidèles à notre engagement de jouer un rôle clé dans la chaîne de valeur de chacun de nos clients au quotidien.

2020, en dépit de la crise liée au Covid-19, a démontré une fois de plus la pertinence et l’agilité du business model de l’activité « Vans & Trucks » d’Europcar Mobility Group. Les excellents résultats enregistrés par sa stratégie de déploiement de ‘super sites’, où les clients peuvent échanger avec des experts qui les aident à développer leur business, en témoignent.

En 2021, nous avons l’intention d’accélérer et d’ouvrir de nouveaux ‘super sites’ en Allemagne et en Espagne, tout en continuant à nous appuyer sur ce qui fait notre force : notre réseau et l’expertise, ainsi que l’engagement client constant, de nos équipes. »

