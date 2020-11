EUROPCAR MOBILITY : FRANCHIT UNE ÉTAPE MAJEURE DANS SA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE, GRÂCE À LA CONCLUSION D'UN ACCORD DE PRINCIPE AVEC SES PRINCIPAUX CRÉANCIERS, SOUTENANT SON PROGRAMME DE TRANSFORMATION « CONNECT

Communiqué de presse Paris - 26 novembre 2020

EUROPCAR MOBILITY GROUP FRANCHIT UNE ÉTAPE MAJEURE

DANS SA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE,

GRÂCE À LA CONCLUSION D'UN ACCORD DE PRINCIPE AVEC SES PRINCIPAUX CRÉANCIERS,

SOUTENANT SON PROGRAMME DE TRANSFORMATION « CONNECT »

Europcar Mobility Group1 annonce avoir franchi une étape majeure dans sa restructuration financière avec la conclusion d'un accord de principe sur un plan de restructuration financière (l'« Accord de Principe »). Cet accord répond complètement aux objectifs du Groupe de parvenir à une structure capitalistique soutenable, adaptée à ses ambitions et lui permettant de réaliser son programme de transformation « Connect ».

L'Accord de Principe a été conclu entre la Société et un groupe significatif de créanciers-dits « cross-holders », porteurs2 d'Obligations Senior 2024, d'Obligations Senior 2026, d'Obligations Senior Garanties d'EC Finance plc et détenant des intérêts dans le RCF et la Facilité Crédit Suisse. Il a été approuvé à l'unanimité des membres votants3 du conseil de surveillance de la Société4 et prévoit notamment :

Un désendettement corporate massif, via la réduction de l'endettement corporate du Groupe de 1.100 millions d'euros à travers la conversion en capital de la totalité de ses Obligations Senior 2024, Obligations Senior 2026 et de la Facilité Crédit Suisse, Une injection significative de nouvelles liquidités, avec l'apport en capital d'un montant de 250 millions d'euros (les « Nouvelles Liquidités en Capital ») ainsi que l'octroi d'un nouveau financement flotte d'un montant de 225 millions d'euros (ensemble, les « Nouvelles Liquidités »), Le refinancement du RCF.

Tous ces instruments sont entièrement garantis par les membres du comité de coordination constitué par ce groupe significatif de créanciers « cross-holders », porteurs d'Obligations Senior 2024, d'Obligations Senior 2026, d'Obligations Senior Garanties d'EC Finance plc et détenant des intérêts dans le RCF et la Facilité Crédit Suisse.

Ils sont ouverts à tous les détenteurs d'Obligations Senior 2024 et d'Obligations Senior 2026 - et/ou de prêteurs au titre du RCF dans le cas du refinancement du RCF uniquement - dans les conditions prévues dans ce communiqué.

Ce plan de restructuration à la fois complet et rapide, en ligne avec les attentes de la Société et ses intérêts, permettra de refondre adéquatement la structure capitalistique corporate du Groupe, lui permettant de se concentrer sur l'accélération du programme « Connect », qui a été conçu pour recentrer le Groupe autour des nouveaux besoins et des attentes des clients.

Les termes et conditions de l'Accord de Principe sont décrits plus en détail ci-après.

Caroline Parot, Présidente du Directoire d'Europcar Mobility Group, a déclaré :

Je suis heureuse d'annoncer aujourd'hui que nous avons franchi une étape majeure dans notre processus de restructuration financière, en obtenant l'accord de nos principaux créanciers sur un plan de restructuration financière qui crée un cadre favorable à la pérennité des activités du Groupe, dans l'intérêt de ses parties-prenantes, en particulier ses clients et ses salariés.

Je tiens à les remercier pour leur soutien, ainsi que pour leur confiance dans notre modèle d'affaires et notre plan stratégique, 'Connect', dont la mise en œuvre est déjà bien engagée, avec de nouveaux services et offres pour nos clients B2B et B2C (solutions de long-terme, véhicules « verts », services sans contact …).

La « Société », et ensemble avec ses filiales consolidées, le « Groupe ». Anchorage Capital Group, L.L.C, Attestor Limited, Diameter Capital Partners LP, King Street Capital Management, L.P. et Marathon Asset Management, L.P.. Un membre s'est abstenu de voter en raison d'une situation de conflit d'intérêts. La mise en œuvre de l'Accord de Principe reste soumise à plusieurs conditions suspensives usuelles décrites dans ce communiqué.

1