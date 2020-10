EUROPCAR MOBILITY GROUP : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 30 JUIN 2020

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 Titre

4.979.071,95 €

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

135.000 Titres

4.369.858,13 €

Par ailleurs, le nombre de transactions exécutées et le volume échangé, à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux sont récapitulés dans les tableaux ci-dessous :

CLIENT DATE NB ACHAT NB VENTE QTE ACHAT QTE VENTE CAPITAUX ACHETES CAPITAUX VENDUS EUROPCAR 02-01-2020 0 190 0 130 000 0 580 519,21 EUROPCAR 03-01-2020 4 7 2 500 7 500 11 250,00 34 385,00 EUROPCAR 06-01-2020 54 12 23 000 13 500 102 653,98 61 400,00 EUROPCAR 07-01-2020 0 21 0 9 500 0 43 190,00 EUROPCAR 08-01-2020 9 5 5 000 5 000 22 125,00 22 400,00 EUROPCAR 09-01-2020 10 3 6 803 6 803 31 209,71 31 565,92 EUROPCAR 10-01-2020 73 53 40 000 40 000 181 921,79 182 776,84 EUROPCAR 13-01-2020 48 9 36 500 5 500 164 163,00 24 752,00 EUROPCAR 14-01-2020 7 0 4 500 0 19 950,00 0 EUROPCAR 15-01-2020 17 1 12 750 750 56 309,26 3 330,00 EUROPCAR 16-01-2020 4 93 2 500 50 000 11 125,00 226 613,64 EUROPCAR 17-01-2020 54 0 25 000 0 110 919,99 0 EUROPCAR 20-01-2020 0 38 0 25 000 0 111 181,80 EUROPCAR 21-01-2020 56 6 40 500 8 000 176 380,99 34 980,00 EUROPCAR 22-01-2020 16 37 12 500 39 500 52 882,00 170 831,07 EUROPCAR 23-01-2020 79 0 44 500 0 183 909,62 0 EUROPCAR 24-01-2020 26 0 19 000 0 76 038,50 0 EUROPCAR 27-01-2020 7 0 6 000 0 22 877,00 0 EUROPCAR 28-01-2020 21 0 25 000 0 94 305,00 0 EUROPCAR 29-01-2020 5 0 5 000 0 18 860,00 0 EUROPCAR 30-01-2020 5 0 4 000 0 14 892,19 0 EUROPCAR 31-01-2020 5 0 7 500 0 27 750,00 0 SOUS TOTAL EUROPCAR 01-2020 500 475 322 553 341 053 1 379 523,03 1 527 925,48 EUROPCAR 03-02-2020 1 0 2 000 0 7 488,00 0 EUROPCAR 04-02-2020 0 34 0 25 000 0 97 756,86 EUROPCAR 05-02-2020 0 107 0 93 500 0 381 686,23 EUROPCAR 06-02-2020 10 3 6 500 6 500 26 763,00 26 911,00 EUROPCAR 07-02-2020 6 4 5 000 4 000 20 681,41 16 550,00 EUROPCAR 10-02-2020 22 12 11 000 5 000 45 263,00 20 602,45 EUROPCAR 11-02-2020 4 21 5 000 12 000 20 375,00 49 751,98 EUROPCAR 12-02-2020 8 4 6 000 6 000 25 438,00 25 500,00 EUROPCAR 13-02-2020 20 1 15 217 217 64 249,40 917,91 EUROPCAR 14-02-2020 20 0 17 500 0 72 420,00 0 EUROPCAR 17-02-2020 0 31 0 17 500 0 73 268,81 EUROPCAR 18-02-2020 15 26 10 000 25 000 41 404,00 105 376,80 EUROPCAR 19-02-2020 60 7 32 500 7 500 134 439,40 31 033,60 EUROPCAR 20-02-2020 23 37 15 000 27 000 61 674,99 111 823,00 EUROPCAR 21-02-2020 26 7 24 000 4 500 96 373,00 18 375,20 EUROPCAR 24-02-2020 41 7 27 500 15 000 102 980,00 54 964,96 EUROPCAR 25-02-2020 32 0 27 500 0 95 809,98 0 EUROPCAR 26-02-2020 0 49 0 60 000 0 220 605,50 EUROPCAR 27-02-2020 0 7 0 8 600 0 32 638,92 SOUS TOTAL EUROPCAR 02-2020 288 357 204 717 317 317 815 359,18 1 267 763,22 EUROPCAR 07-04-2020 6 3 2 000 2 000 3 414,60 3 557,00 EUROPCAR 08-04-2020 20 10 10 000 9 900 17 051,00 17 170,60 EUROPCAR 09-04-2020 15 14 8 000 8 000 13 812,00 14 071,50 EUROPCAR 14-04-2020 9 9 2 500 4 500 4 293,50 7 949,50 EUROPCAR 15-04-2020 19 16 10 500 12 500 18 232,50 20 985,00 EUROPCAR 16-04-2020 12 10 9 000 9 000 14 616,00 14 443,50 EUROPCAR 17-04-2020 9 4 5 000 5 000 8 087,00 8 140,50 EUROPCAR 20-04-2020 5 3 4 000 4 000 6 354,00 6 402,51 EUROPCAR 21-04-2020 13 2 7 500 7 500 11 353,95 11 432,00 EUROPCAR 23-04-2020 10 3 5 000 5 000 7 925,01 7 976,00 EUROPCAR 24-04-2020 31 12 13 801 13 801 21 879,95 21 747,98 EUROPCAR 27-04-2020 23 5 8 000 8 000 12 517,52 12 458,80 EUROPCAR 28-04-2020 13 5 7 500 7 500 12 516,01 12 566,02 EUROPCAR 29-04-2020 23 11 11 500 11 500 19 773,54 19 902,52 EUROPCAR 30-04-2020 18 11 13 000 13 000 21 832,91 22 068,81 SOUS TOTAL EUROPCAR 04-2020 226 118 117 301 121 201 193 659,49 200 872,24 EUROPCAR 04-05-2020 16 4 9 500 9 500 15 577,00 15 643,00 EUROPCAR 05-05-2020 7 7 6 000 6 000 9 747,50 9 790,50 EUROPCAR 06-05-2020 12 8 11 000 11 000 17 523,00 17 485,00 EUROPCAR 07-05-2020 6 5 4 500 4 500 7 024,50 7 065,00 EUROPCAR 12-05-2020 12 11 10 000 10 000 15 897,01 15 976,00 EUROPCAR 13-05-2020 8 6 7 500 7 500 11 664,50 11 552,00 EUROPCAR 14-05-2020 18 10 12 000 12 000 17 377,41 17 168,11 EUROPCAR 15-05-2020 2 1 2 000 2 000 2 880,00 2 900,00 EUROPCAR 19-05-2020 13 13 11 000 11 000 16 309,01 16 163,00 EUROPCAR 20-05-2020 10 9 9 000 9 000 12 543,00 12 403,00 EUROPCAR 21-05-2020 13 5 7 500 7 500 10 120,00 10 286,00 EUROPCAR 22-05-2020 1 1 1 000 1 000 1 320,00 1 333,00 EUROPCAR 25-05-2020 2 3 2 000 2 000 2 720,00 2 775,00 EUROPCAR 28-05-2020 1 1 1 500 1 500 2 394,00 2 415,00 EUROPCAR 29-05-2020 13 3 10 000 10 000 15 497,50 15 561,55 SOUS TOTAL EUROPCAR 05-2020 134 87 104 500 104 500 158 594,43 158 516,16 EUROPCAR 01-06-2020 9 4 4 500 4 500 6 640,01 6 772,50 EUROPCAR 04-06-2020 10 18 13 500 13 500 22 581,75 22 695,00 EUROPCAR 09-06-2020 14 6 9 500 9 500 22 895,00 23 046,00 EUROPCAR 10-06-2020 24 20 20 500 20 500 46 628,00 46 556,50 EUROPCAR 11-06-2020 16 5 9 500 9 500 19 818,00 19 957,00 EUROPCAR 12-06-2020 6 2 5 000 5 000 9 936,00 10 100,00 EUROPCAR 15-06-2020 13 11 10 000 10 000 20 771,01 20 809,00 EUROPCAR 17-06-2020 11 5 14 500 14 500 32 170,58 32 192,77 EUROPCAR 18-06-2020 10 5 17 500 17 500 40 243,00 40 470,00 EUROPCAR 19-06-2020 10 5 7 000 7 000 16 108,00 16 310,00 EUROPCAR 22-06-2020 15 5 13 000 13 000 31 923,00 31 886,37 EUROPCAR 23-06-2020 14 1 12 500 12 500 29 008,65 29 375,00 EUROPCAR 24-06-2020 18 13 30 000 30 000 71 492,99 72 257,89 EUROPCAR 25-06-2020 40 24 35 000 35 000 80 009,00 80 045,62 EUROPCAR 26-06-2020 28 22 32 000 32 000 70 875,00 70 962,00 EUROPCAR 29-06-2020 13 12 19 500 19 500 42 890,00 42 868,80 EUROPCAR 30-06-2020 29 16 21 000 21 000 44 441,00 44 485,00 SOUS TOTAL EUROPCAR 06-2020 280 174 274 500 274 500 608 430,99 610 789,45 TOTAL GENERAL EUROPCAR S1/2020 1 428 1 211 1 023 571 1 158 571 3 155 567,12 3 765 866,55

