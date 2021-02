Europcar Mobility Group a annoncé jeudi soir le lancement d’une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, d’un montant brut, prime d’émission incluse, d’environ 50 millions d’euros, par l’émission de 263 710 341 actions nouvelles au prix unitaire de 0,19 euro, à raison de 17 actions nouvelles pour 10 actions existantes.



Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde financière accélérée approuvé le 7 janvier dernier par le comité des établissements de crédit et assimilés et l'assemblée générale unique des obligataires de la société, examiné par le tribunal de commerce de Paris le 25 janvier et approuvé le 3 février par le tribunal de commerce de Paris.



Europcar rappelle que l'assemblée générale des actionnaires du 20 janvier dernier a approuvé la totalité des résolutions nécessaires à la mise en œuvre du plan de restructuration financière et a notamment autorisé la réalisation de l'augmentation de capital avec DPS.



" En conclusion, pour l'actionnaire, la mise en œuvre de la restructuration permet de maintenir la continuité de l'exploitation de la société, en assainissant sa structure financière et en finançant, via l'injection de nouvelles liquidités, les pertes opérationnelles estimées sur les prochains exercices et les investissements futurs ", a indiqué le cabinet Finexsi.