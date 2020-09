EUROPCAR : MOBILITY, plus forte baisse du SRD à la mi-séance du mardi 8 septembre 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-35,36% à 0,7860 euro)Europcar Mobility Group dévisse de plus de 30% sur la place de Paris, évoluant ainsi sur ses plus bas historiques. Lourdement impacté par la crise du Covid-19 lors du premier semestre, le loueur de véhicules prévient que les niveaux d'activité des secteurs du voyage et des loisirs durant l'été montrent que le retour à des niveaux pre-Covid sera très lent et que le calendrier d'une vraie reprise demeure extrêmement incertain. C'est dans ce contexte qu'Europcar veut engager des discussions avec les créanciers de sa dette corporate afin de procéder à une restructuration financière.