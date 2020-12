Fin novembre, Europcar Mobility Group avait franchi une étape majeure dans sa restructuration financière, grâce à la conclusion d’un accord de principe avec ses principaux créanciers. Ce dernier prévoit de réduire l’endettement corporate du loueur de véhicules de 1,1 milliard d’euros à travers la conversion en capital de la totalité de ses obligations senior 2024 et 2026, ainsi que de la facilité Crédit Suisse.



L'accord prévoit également une injection significative de nouvelles liquidités, avec l'apport en capital d'un montant de 250 millions d'euros, ainsi que l'octroi d'un nouveau financement flotte à hauteur de 225 millions d'euros.



Depuis cette annonce, tout porteur d'obligations Senior 2024 et d'obligations Senior 2026 s'est vu offrir la possibilité d'adhérer à l'accord de principe jusqu'au 10 décembre.



Ce lundi, Europcar Mobility Group a annoncé la conclusion d'un avenant à l'accord de principe avec ses signataires. De ce fait, la période de souscription relative aux nouvelles liquidités et au refinancement du RCF a été prolongée jusqu'au 11 décembre 2020.



De plus, les engagements de garantie (backstop) couvrant la souscription des nouvelles liquidités et du refinancement du RCF pour un montant total de 1,145 milliard d'euros, initialement pris par les seuls membres du comité de coordination des cross-holders, ont été ouverts aux autres porteurs d'obligations Senior 2024 et d'obligations Senior 2026.