EUROPCAR : MOBILITY GROUP renforce son réseau de franchisés

Europcar Mobility Group propose désormais ses services et ses marques dans 5 nouvelles destinations : Albanie, Chypre, Malte, Russie et St Martin. Sur la même période, le spécialiste de la location de véhicules a renouvelé sa présence dans 7 pays à travers sa marque Europcar : Biélorussie, Bolivie, Jamaïque, Malte, Monténégro, Paraguay et Serbie. Le groupe a également annoncé la finalisation de son nouveau contrat de franchise avec Kinsen Hellas en Grèce à travers sa marque Europcar ; contrat qui prendra effet le 1er octobre 2021.



" Alors que nous sortons progressivement de la pandémie mondiale, nous nous préparons activement à un redémarrage complet des voyages et du tourisme, en particulier avec notre réseau de franchisés ", a commenté Mark Lister, Directeur du Développement des Partenaires Internationaux d'Europcar Mobility Group.



" Avec les cinq pays où nous avons ouvert de nouvelles franchises, la Grèce est clairement un pays où notre présence est essentielle pour profiter pleinement du rebond du marché, sur la base de principes de service hautement compatibles ", a-t-il ajouté.