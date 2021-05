EUROPCAR : activité en repli de 36% au premier trimestre, reprise du marché américain

Europcar a affiché une perte nette de 76,7 millions d'euros au premier trimestre 2021 contre une perte de 105 millions un an plus tôt. La perte sur l'Ebitda corporate est ressortie à 44 millions, contre une perte de 64 millions un an plus plus tôt. Le chiffre d'affaires a reculé de 36% à 356 millions, "reflétant toujours l'impact des restrictions de déplacements en Europe mais démontrant aussi de bonnes performances sur les marchés domestiques et la contribution des activités résilientes. États-Unis, Australie et Nouvelle-Zélande montrent des signes encourageants de reprise".



Le groupe a fait état d'une augmentation limitée de la dette nette corporate : 106 millions contre 188 millions au premier trimestre 2020. Le premier trimestre est structurellement consommateur de trésorerie en raison de la saisonnalité de l'activité. La trésorerie atteint 515 millions au 31 mars 2021.



Le groupe n'est pas aujourd'hui en mesure de donner une prévision pour l'exercice 2021. Néanmoins, il prévoit une croissance de son chiffre d'affaires en 2021, comme illustré par la reprise actuelle du marché américain.



En 2021, la consommation de trésorerie devrait être inférieure à celle de 2020.