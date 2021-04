EUROPCAR : veut renouer avec la croissance en 2021, après une année 2020 très difficile

Europcar Mobility Group (+0,11 % à 0,2803 euro) a dévoilé mercredi soir des résultats 2020 fortement impactés par la crise du Covid-19. Ainsi, le spécialiste de la location de véhicules a accusé une perte nette de 644,8 millions d’euros l'an dernier, contre un bénéfice net de 29,6 millions d’euros en 2019. De son côté, le Corporate Ebitda ajusté (IFRS 16) ressort à -172 millions d'euros, contre +388,7 millions d'euros en 2019. Quant au chiffre d'affaires, il a chuté de 45,2% sur une base pro-forma pour s'établir à 1,76 milliard d'euros.



Pour faire face à la crise, le groupe a réalisé plus d'un milliard d'euros d'économies. Il a également dû passer par une lourde restructuration financière qui a été finalisée à la fin du mois de février dernier.



" Notre restructuration financière et un plan d'adaptation drastique de nos coûts permettent aujourd'hui au groupe de bénéficier d'une base de coûts réduite et de liquidités solides ", a déclaré Caroline Parot, la directrice générale d'Europcar Mobility Group.



Compte tenu de l'incertitude actuelle liée à la crise du Covid, Europcar n'est pas en mesure de donner des perspectives chiffrées pour 2021. Le groupe adopte une " vision prudente sur le premier semestre 2021 ", mais anticipe une croissance de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice.



L'objectif pour 2021 est de réaliser les premières étapes de la transformation " Connect ", avec une approche sélective en termes d'allocation du capital, tout en poursuivant l'adaptation de la structure de coûts.