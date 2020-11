EUROPCAR : restructuration financière massive

Europcar Mobility Group a franchi une étape majeure dans sa restructuration financière avec la conclusion d'un accord de principe sur un plan de restructuration financière. "Cet accord répond complètement aux objectifs du groupe de parvenir à une structure capitalistique soutenable, adaptée à ses ambitions et lui permettant de réaliser son programme de transformation " Connect"", a assuré le loueur de voitures frappé de plein fouet par les restrictions sanitaires.



L’accord été conclu avec groupe significatif de créanciers-dits " cross-holders ", porteurs d'obligations senior 2024, d'obligations senior 2026, d'obligations senior garanties d'EC Finance plc et détenant des intérêts dans le RCF (facilité de crédit multidevises d'un montant de 670 millions d'euros) et la Facilité (contrat de crédit) Crédit Suisse. Il a été approuvé à l'unanimité des membres votants du conseil de surveillance de la société.



Il prévoit un désendettement corporate massif, via la réduction de l'endettement corporate du groupe de 1,1 milliard d'euros à travers la conversion en capital de la totalité de ses obligations senior 2024, obligations senior 2026 et de la Facilité Crédit Suisse.



L'accord prévoit également une injection significative de nouvelles liquidités, avec l'apport en capital d'un montant de 250 millions d'euros ainsi que l'octroi d'un nouveau financement flotte d'un montant de 225 millions d'euros.



Il prévoit enfin le refinancement du RCF.