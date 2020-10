Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Europcar Mobility Group a annoncé mercredi soir qu'il sollicitait l’accord des porteurs de chacune des émissions d'Obligations Senior et d'Obligations Senior Garanties en vue de la nomination par le groupe d'un mandataire ad hoc et/ou d'un conciliateur pour l’une ou plusieurs des principales sociétés holding du groupe. Les consultations des porteurs d'Obligations Senior et d'Obligations Senior Garanties prendront fin le 7 octobre prochain, sauf prolongation à l'initiative d'Europcar." Obligations Senior " désigne les Obligations Senior d'un montant total en principal de 600 millions d'euros portant intérêts à 4,125 % et arrivant à échéance en 2024 et les Obligations Senior d'un montant total en principal de 450 millions d'euros portant intérêts à 4% et arrivant à échéance en 2026 émises par le groupe.De plus, " Obligations Senior Garanties " désigne les Obligations Senior Garanties d'un montant total en principal de 500 millions d'euros portant intérêts à 2,375 % et arrivant à échéance en 2022 émises par EC Finance et garanties par Europcar.Rappelons que le spécialiste de la location de véhicules avait annoncé le mois dernier son intention d'engager des discussions avec les créanciers de sa dette corporate en vue de procéder à une restructuration financière."Les marchés financiers seront informés en temps utile de l'issue de ces discussions, dont la durée n'est actuellement pas déterminée", a indiqué Europcar.