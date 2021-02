Europcar Mobility : Benoît Garel nommé Directeur général d'Europcar Mobility Group Australie/Nouvelle-Zélande

Communiqué de presse Paris, 9 Février 2021

Benoît Garel nommé Directeur général

d'Europcar Mobility Group Australie/Nouvelle-Zélande

Europcar Mobility Group annonce la nomination de Benoît Garel au poste de directeur général d'Europcar Mobility Group Australie/Nouvelle-Zélande, couvrant toutes les activités du Groupe dans cette région.

Benoît Garel succède à Ron Santiago, qui a été nommé directeur général d'Europcar Mobility Group UK.

Benoît Garel a commencé sa carrière chez KPMG, puis dans le capital-investissement. Il a rejoint Europcar Mobility Group en 2008 et a occupé depuis différentes positions managériales au sein des fonctions centrales du Groupe, dont le poste de contrôleur de gestion du Groupe.

En 2018, il a été nommé directeur général pour les pays « Mid Size », avec la responsabilité d'intégrer les pays nouvellement acquis au sein du Groupe. Avant d'être nommé directeur général de l'Australie / Nouvelle- Zélande, Benoît Garel était directeur adjoint des Pays et des Opérations du Groupe.

La priorité de Benoît Garel sera de déployer le plan "Connect" du Groupe en Australie et en Nouvelle-Zélande ; plan qui répond aux besoins et attentes des clients qui ont été renforcés par la crise Covid-19 et font maintenant partie de la "nouvelle normalité". Cela impliquera - à court, moyen et long terme - le développement de services sans contact et une flexibilité accrue dans l'offre de services, l'accélération du déploiement d'une flotte « verte » (hybride et électrique) et l'entretien d'une culture qui met la sécurité des clients et des collaborateurs au cœur des préoccupations du Groupe.

Dans les mois à venir, Benoît Garel et ses équipes s'attacheront à tirer parti de l'offre de services innovante que le Groupe déploie dans tous les pays où il est présent : une solution de location longue durée totalement flexible pour les clients B2B et B2C, une offre reconnue sur la location d'utilitaires - délivrée par une Business Unit dédiée aux clients B2B - ; offre qui sera adaptée aux spécificités des marchés australien et néo-zélandais. Ce, tout en maintenant des conditions de location aussi flexibles que possible dans le segment des voyages Loisirs, pour tenir compte de la situation sanitaire actuelle, et en fournissant à tous les clients des véhicules nettoyés et désinfectés pour leur sécurité et leur tranquillité d'esprit.

Benoît Garel a commenté :

"Depuis mon arrivée, je travaille avec une équipe engagée et talentueuse qui a su réagir rapidement à la crise, a géré la situation de manière remarquable et a réussi à mettre à son actif de fantastiques réalisations pour nos clients l'année dernière, démontrant ainsi la résilience de l'activité.

Dans un contexte de lente reprise des voyages d'affaires et de loisirs, nous nous appuyons actuellement sur le nouveau cadre stratégique du Groupe « Connect », structuré autour des Service Lines Proximité, Loisirs et Professionnels, et nous déployons déjà des offres adaptées à notre nouvel environnement, telles que nos solutions flexibles de location longue durée de voitures ou de véhicules utilitaires légers, destinées tant aux grandes entreprises qu'aux PME. Nous avons également l'intention de pouvoir bientôt proposer un portefeuille de produits plus riche pour les clients sur le segment Loisirs.

Cet esprit "d'innovation et de développement" va animer et rythmer notre activité en Australie / Nouvelle- Zélande".