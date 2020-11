Europcar Mobility Group : Point sur l'état des discussions entre le Groupe et les créanciers de sa dette corporate

Regulatory News:

A la suite des récentes rumeurs de marché, Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) confirme qu’il poursuit actuellement ses discussions avec les créanciers de sa dette corporate, sous l’égide du mandataire ad hoc nommé au niveau de la Société, en vue de trouver les conditions lui permettant d’accomplir les objectifs annoncés dans son communiqué du 26 octobre 2020, à savoir :

- réduire significativement le niveau de sa dette corporate, pour revenir aux niveaux de levier corporate net enregistrés après l'introduction en Bourse, ce qui permettrait de bénéficier de plus de souplesse dans un environnement incertain, et

- lever suffisamment de fonds pour financer le plan de transformation « Connect » et traverser la période d’incertitude liée à la crise sanitaire du Covid-19.

Le marché sera informé dès lors que les discussions en cours auront permis d’aboutir à un accord permettant d’accomplir ces objectifs, conformément à la réglementation applicable.

A propos d’Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de voitures et utilitaires, services chauffeur, autopartage (car-sharing), et «private hire vehicle » (PHV – location de véhicules à des chauffeurs de type « Uber »).

La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques et cas d’usage de chaque client, que ce soit pour une heure, une journée, une semaine ou plus longtemps ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules lowcost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du carsharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires).

