Europcar Mobility Group : accompagne l'acheminement des vaccins contre la Covid-19, avec des solutions de mobilité flexibles

Premier contrat conclu en Espagne avec l’Institut de Santé Catalan

Regulatory News:

La semaine dernière, les professionnels de santé de l'Institut de Santé Catalan de la santé ont commencé à utiliser une flotte de 180 voitures et utilitaires Europcar pour transporter des vaccins et du matériel médical vers des centres de santé, des résidences pour personnes âgées et des foyers en Catalogne, pour que ces vaccins soient administrés à la population et que des soins médicaux soient procurés aux personnes touchées par le virus.

La collaboration entre l’organisme public, rattaché au département de la santé de la Généralité de Catalogne, et la filiale espagnole d’Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) a démarré en mars 2020 au moment de la première vague de la pandémie, lorsque le Groupe avait mis à la disposition gratuitement des véhicules pour les personnels de santé. Aujourd’hui, la collaboration se poursuit avec les solutions de location longue durée flexibles d’Europcar, donnant ainsi à l’Institut la possibilité de disposer de véhicules lorsqu’il en a besoin, pour la durée souhaitée et de manière totalement flexible.

Le Groupe propose désormais ce type d’accord aux établissements de santé dans toute l'Europe pour faciliter la mobilité des professionnels de la santé et des vaccins vers les centres de santé et les foyers, compte-tenu des difficultés que les plans de vaccination présentent sur tout le continent.

José Blanco, Directeur des Ventes du Groupe commente :

« Nous sommes heureux de continuer à soutenir l’Institut de Santé Catalan. Pendant la première période de confinement, Europcar Mobility Group avait aidé, dans le cadre de son programme de solidarité « Ensemble », en mettant à disposition gratuitement des véhicules. Maintenant, il s'agit de soutenir l'acheminement rapide des vaccins et, dans ce contexte, la logistique est essentielle, comme le fait d'avoir une voiture ou une camionnette au bon moment et au bon endroit.

En tant que société de services de mobilité, notre Groupe a 70 ans d’expérience au service du public et des entreprises locales et internationales. Dans tous les pays où nous sommes présents, nous faisons partie intégrante de la chaîne d’approvisionnement et des modèles d’exploitation de nombreuses entreprises, notamment dans le secteur de la distribution et de la logistique, mais aussi pour les services de santé, la police, les travailleurs sociaux et les gouvernements centraux et locaux, en leur louant les véhicules dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.

Tout au long de cette période, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour poursuivre cette mission, en toute sécurité et avec flexibilité. Aujourd’hui plus que jamais, nous considérons nos services de « mobilité partagée » comme des services essentiels ».

A propos d’Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de voitures et utilitaires, services chauffeur, autopartage (car-sharing), et « private hire vehicle » (PHV – location de véhicules à des chauffeurs de type « Uber »). La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques et cas d’usage de chaque client, que ce soit pour une heure, une journée, une semaine ou plus longtemps ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules lowcost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du carsharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires).

