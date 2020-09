Europcar Mobility Group : annonce aujourd'hui son intention d'engager des discussions en vue de procéder à une restructuration financière, tout en accélérant la mise en œuvre de son plan de transformation “Connect 2021-2023”

Regulatory News:

A l’occasion de la publication de ses résultats du 1er semestre le 28 juillet 2020, le Groupe a mis en évidence l’impact important de la crise liée au Covid-19 sur la première moitié de l’année, précisant que sa structure capitalistique actuelle pèse sur sa capacité à assurer une reprise satisfaisante et qu’en conséquence, il évaluait ses alternatives à court et à long terme pour répondre à ses contraintes de structure capitalistique et de liquidité, en vue de disposer de ressources financières suffisantes pour adapter le Groupe au nouvel environnement.

Les niveaux d’activité des secteurs du voyage et des loisirs durant l’été montrent que le retour à des niveaux pre-Covid sera très lent. De plus, alors que le coronavirus continue à circuler partout dans le monde, le calendrier d’une vraie reprise demeure extrêmement incertain.

C’est dans ce contexte que le Groupe annonce aujourd’hui son intention d’engager des discussions avec les créanciers de sa dette corporate en vue de procéder à une restructuration financière. L’objectif du Groupe est de parvenir à une structure capitalistique soutenable, adaptée à son niveau de chiffre d’affaires, avec un endettement corporate réduit et un niveau de liquidité approprié. Les marchés financiers seront informés en temps utile de l’issue de ces discussions, dont la durée n’est actuellement pas déterminée.

Afin de faciliter ces discussions, le Groupe souhaite que ses principales sociétés holdings puissent solliciter la nomination d’un mandataire ad hoc et/ou d’un conciliateur, ce qui nécessite l’accord d’un certain nombre de créanciers financiers du Groupe, conformément aux différents accords de crédit et contrats d’émission obligataire.

Le Groupe a l’intention de requérir ces accords prochainement.

Alors que Covid-19 a profondément impacté et redessiné les écosystèmes de la mobilité, le Directoire est déterminé à accélérer la mise en œuvre de son plan de transformation « Connect 2021 – 2023 », afin de faire évoluer ses services et offres au prisme des nouvelles demandes et besoins de ses clients, notamment en ce qui concerne une attente toujours plus forte de solutions de mobilité 100% digitales, « sans contact » et durables.

Le Groupe est convaincu qu’il prend ainsi les mesures appropriées pour être en bonne position afin de bénéficier pleinement du rebond des secteurs du voyage et des loisirs dans les années qui viennent, dans un monde de la mobilité largement redessiné.

Rothschild & Co agit en tant que conseil financier et Darrois Villey Maillot Brochier, Gide Loyrette Nouel, Kirkland & Ellis en tant que conseils juridiques d'Europcar Mobility Group.

