Europcar Mobility Group : annonce la modification des consultations des porteurs d'Obligations Senior et d'Obligations Senior garanties EC Finance plc

Regulatory News:

Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) (ensemble avec ses filiales consolidées, le "Groupe") a annoncé le 30 septembre 2020 qu'elle sollicitait l’accord des porteurs de chacune des émissions d'Obligations Senior et d'Obligations Senior Garanties (les "Consultations"). Comme annoncé précédemment, l’objectif des Consultations est de permettre au Groupe de modifier la documentation des Obligations Senior et des Obligations Senior Garanties afin de donner au Groupe la possibilité de demander la nomination d’un mandataire ad hoc et/ou d'un conciliateur pour l’une ou plusieurs des principales sociétés holding du Groupe sans que cette démarche constitue un Défaut ou un Cas de Défaut au titre des Obligations Senior et des Obligations Senior Garanties.

Europcar Mobility Group a annoncé le 8 octobre 2020 reporter la date d’expiration des Consultations indiquée dans les Consent Solicitation Statements en date du 30 septembre 2020 (les "Consent Solicitation Statements") du 7 octobre 2020, à 17h00 heure de Londres, au 13 octobre 2020, à 17h00 heure de Londres, sous réserve de prolongation.

Europcar Mobility Group annonce aujourd'hui qu'Europcar Mobility Group et EC Finance plc. modifient les Consent Solicitation Statements pour inclure certains engagements supplémentaires au profit des porteurs d'Obligations Senior et d'Obligations Senior Garanties, respectivement.

Europcar Mobility Group a désigné Lucid Issuer Services en qualité d'Agent de Tabulation et d'Information pour les Consultations des porteurs d'Obligations Senior et d'Obligations Senior Garanties (à l’attention de Victor Parzyjagla, +44 (0) 20 7704 0880, europcar@lucid-is.com).

"Obligations Senior" désigne les Obligations Senior d'un montant total en principal de 600.000.000 € portant intérêts à 4,125 % et arrivant à échéance en 2024 (Reg. S Common Code: 170620259 / Reg. S ISIN: XS1706202592; Rule 144A Common Code: 170620275 / Rule 144A ISIN: XS1706202758) (les "Obligations Senior 2024") et les Obligations Senior d'un montant total en principal de 450.000.000 € portant intérêts à 4,000 % et arrivant à échéance en 2026 (Reg. S Common Code: 198337587 / Reg. S ISIN: XS1983375871; Rule 144A Common Code: 198337617 / Rule 144A ISIN: XS1983376176) (les "Obligations Senior 2026") émises par Europcar Mobility Group.

"Obligations Senior Garanties" désigne les Obligations Senior Garanties d'un montant total en principal de 500.000.000 € portant intérêts à 2,375 % et arrivant à échéance en 2022 (Reg. S Common Code: 170390016/ Reg. S ISIN: XS1703900164; Rule 144A Common Code: 170390059/ Rule 144A ISIN: XS1703900594) émises par EC Finance plc et garanties par Europcar Mobility Group. Les Obligations Senior Garanties sont souvent désignées "Obligations Flotte" par les acteurs de marché.

Avertissement

Ce communiqué de presse a été préparé par Europcar Mobility Group exclusivement à titre d'information. Il ne constitue ni n'inclut aucun conseil ou recommandation d'Europcar Mobility Group (ou de toute autre personne) concernant les titres d'Europcar Mobility Group ou EC Finance plc ou concernant le bien-fondé de toute transaction ou la prise de toute décision d'investissement. Il ne constitue ni n'inclut aucune confirmation ou engagement d'Europcar Mobility Group (ou de toute autre personne) concernant la valeur présente ou future des activités d'Europcar Mobility Group, de ses titres, de ses filiales ou de tout autre actif d'Europcar Mobility Group.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat ou d'échange ou d'acquisition de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Les titres mentionnés dans le présent communiqué de presse ne peuvent être offerts, vendus, échangés ou livrés aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable à l'obligation d'enregistrement en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié. Les titres mentionnés dans le présent communiqué de presse ne sont pas et ne seront pas enregistrés aux États-Unis. Ce communiqué de presse ne vise pas, ni n'est destiné à être distribué, publié, mis à disposition ou utilisé par une personne ou une entité citoyenne, résidente ou située dans une localité, un État, un pays ou une autre juridiction, lorsque cette distribution, publication, mise à disposition ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation, ou qui nécessiterait un enregistrement ou une licence dans cette juridiction. Rien dans le présent communiqué de presse ne constitue une invitation à participer aux Consultations par un porteur dans des circonstances où une telle participation serait illégale.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les opinions et les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des projections et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant les plans, les objectifs, les intentions et/ou les attentes en matière de résultats financiers, d'événements, d'opérations et de services futurs et de développement de produits, ainsi que des déclarations concernant performances ou événements. Ces déclarations sont généralement identifiées par les termes "s'attendre à", "anticiper", "croire", "avoir l'intention de", "estimer", "planifier", "projeter", "pouvoir", "devoir" ou la forme négative de ces derniers et d'autres expressions similaires. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses concernant Europcar Mobility Group et ses filiales et investissements, les tendances de leurs activités, les futures dépenses d'investissement et acquisitions, les évolutions relatives aux passifs éventuels, les changements de la conjoncture économique mondiale ou des principaux marchés d'Europcar Mobility Group, les conditions de concurrence sur le marché et les facteurs réglementaires. La réalisation de ces évènements est incertaine ; leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd'hui, ce qui est susceptible d'affecter significativement les résultats attendus. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse est faite à la date du présent communiqué de presse. Sauf si la loi applicable l'exige, Europcar Mobility Group ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les déclarations prospectives, compte tenu de nouvelles informations ou d'événements futurs. Les résultats et les performances du Groupe sont également susceptibles d’être affectés par divers risques et incertitudes, y compris, sans limitation, les risques identifiés dans les "Facteurs de risque" figurant dans le Document d’enregistrement universel enregistré par l'Autorité des marchés financiers le 6 Mai 2020 et également disponible sur le site Internet du Groupe.

A propos d’Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de voitures et utilitaires, services chauffeur, autopartage (car-sharing), et «private hire vehicle » (PHV – location de véhicules à des chauffeurs de type « Uber »).

La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques et cas d’usage de chaque client, que ce soit pour une heure, une journée, une semaine ou plus longtemps ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules lowcost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du car-sharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires).

Plus d’informations sur : www.europcar-mobility-group.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201009005308/fr/