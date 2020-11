Europcar Mobility Group : déploie son programme « One Sustainable Fleet » pour atteindre plus de 1/3 de véhicules électriques et hybrides dans sa flotte en 2023

Regulatory News:

Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) est un des premiers loueurs internationaux à avoir proposé des véhicules électriques à ses clients, dès 2011. En 2019, le Groupe a lancé son programme “One Sustainable Fleet”, avec pour objectif de passer le cap d’un tiers de véhicules “verts” (électriques, hybrides rechargeables et hybrides) dans sa flotte d’ici fin 2023.

Ce programme est en ligne avec la raison d’être du Groupe : offrir des solutions alternatives attractives à la possession d’un véhicule individuel, de manière responsable et durable. Il est également une des “briques” clés du plan de transformation CONNECT, qui a pour vocation de faire du Groupe un acteur majeur de la mobilité durable, tout en renforçant sa position de N°1 européen de la location de véhicules.

La crise actuelle liée à l’épidémie de COVID-19 est venue renforcer certains besoins et attentes en termes de mobilité : usages digitaux renforcés et besoin de services « sans contact », nouveaux standards de sécurité et de flexibilité, ainsi qu’une aspiration pour des modes de déplacement plus responsables et plus respectueux de l’environnement. Dans ce contexte, Europcar Mobility Group poursuit activement le déploiement de son programme « One Sustainable Fleet », avec la volonté de favoriser dans les villes et territoires le déploiement de solutions de mobilité vertueuses car « partagées » (location et autopartage) et pouvoir accompagner la transition des particuliers comme des entreprises vers une mobilité « verte », partout où il est présent.

Ce programme comprend plusieurs volets : collaboration étroite avec les constructeurs automobiles pour étoffer la flotte du Groupe en véhicules « verts », pédagogie auprès des clients, formation des collaborateurs du Groupe, lancement d’offres attractives pour développer l’appétence des clients pour des véhicules « verts »… Un des leviers essentiels à la réussite du programme réside bien sûr dans la capacité à développer un écosystème de solutions de recharge, simples d’utilisation et avec un maillage dense. C’est dans cette perspective qu’Europcar Mobility Group vient de signer un partenariat pour la recharge de ses véhicules électriques avec NewMotion, un des principaux fournisseurs de solutions de recharge intelligentes pour les véhicules électriques en Europe.

Grâce à la signature de ce partenariat, le programme « One Sustainable Fleet » franchit une étape importante. NewMotion fournira à Europcar Mobility Group un écosystème complet de solutions pour son infrastructure de recharge : des points de recharge intelligents et faciles à utiliser en stations, ainsi qu’un accès à la plate-forme Business Hub de NewMotion qui permet de surveiller, gérer et contrôler l'ensemble de l'infrastructure de recharge. De plus, avec NewMotion, les clients qui louent un véhicule électrique dans une des stations du Groupe recevront une carte de recharge, leur permettant d’accéder au plus grand réseau de recharge en itinérance en Europe (avec plus de 170 000 points de rechargement). Le partenariat est amené à se déployer progressivement à compter de Janvier 2021.

Olivier Baldassari, Directeur des Pays et des Opérations, Europcar Mobility Group, commente :

« Nous sommes heureux de signer aujourd’hui ce partenariat avec NewMotion, dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme “One Sustainable Fleet”. En tant qu’acteur majeur de la mobilité, nous sommes déterminés à contribuer à l’indispensable transition vers un monde “bas carbone”, et engagés à avancer dans cette direction en dépit de la crise COVID-19 : nous considérons même cette crise comme une occasion d'accélérer les projets et les plans qui étaient d’ores et déja été lancés.

Avec une flotte qui compte en moyenne plus de 300 000 véhicules, notre capacité d'impact est significative. Notre engagement à réduire le niveau des émissions carbone passe par l’accroissement de la part de véhicules “verts” dans notre flotte et l’accompagnement de nos clients dans leurs usages. Et la location de véhicules est un excellent vecteur de promotion et de développement des usages de l’électrique, notamment en environnement urbain !

Avec cette démarche complète, nous souhaitons que notre Groupe compte parmi les champions européens de la mobilité durable dans les années à venir”.

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de voitures et utilitaires, services chauffeur, autopartage (car-sharing), et «private hire vehicle » (PHV – location de véhicules à des chauffeurs de type « Uber »).

La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques et cas d’usage de chaque client, que ce soit pour une heure, une journée, une semaine ou plus longtemps ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules lowcost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du carsharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires).

NewMotion est l'un des principaux fournisseurs de solutions de recharge intelligentes pour les véhicules électriques. Exploitant plus de 70 000 points de charge à domicile, dans les entreprises et les lieux publics à travers l'Europe, NewMotion a pour mission de permettre à chacun de parcourir le plus de kilomètres possibles en utilisant une énergie propre. La société offre un accès à plus de 170 000 points de recharge dans 35 pays et dispose d'un réseau d'itinérance étendu en Europe. Plus de 300 000 conducteurs enregistrés utilisent déjà la carte de recharge ou l'application de NewMotion pour une expérience de recharge sans faille lors de leurs déplacements. NewMotion, qui fait partie du Groupe Shell depuis 2017 et est certifiée ISO 9001 et ISO 27001, joue depuis sa création en 2009 un rôle de premier plan dans le secteur de la recharge des véhicules électriques.

