Europcar Mobility Group : en position de finaliser son plan de restructuration financière et de déployer son plan stratégique « Connect », ouvrant ainsi un nouveau chapitre de l'histoire du Groupe

L’assemblée générale des actionnaires a approuvé le plan de restructuration financière et la nouvelle forme de gouvernance

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) s’est tenue le 20 janvier 2021 sous la présidence de M. Jean-Paul Bailly, président du conseil de surveillance. Un quorum de 37,25% a été atteint.

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et conformément à l’Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, l’assemblée générale extraordinaire s’est tenue exceptionnellement sans la présence physique de ses actionnaires, à huis-clos.

Les actionnaires ont pu suivre à distance le déroulé de l’assemblée, qui a été retransmise en direct et est disponible en différé sur le site internet de la Société à l’adresse suivante :

https://channel.royalcast.com/europcar/#!/europcar/20210121_1.

Europcar Mobility Group annonce que la totalité des résolutions nécessaires à la mise en œuvre du plan de restructuration financière a été approuvée, permettant au Groupe de finaliser la mise en œuvre de ce plan complet, qui prévoit notamment une réduction massive de l’endettement corporate du Groupe de 1.100 millions d’euros à travers une conversion en capital ainsi qu’une injection significative de nouvelles liquidités, avec des apports en capital1 et l’octroi d’un nouveau financement flotte (pour un montant total d’environ 500 millions d’euros).

Au cours de cette assemblée, Caroline Parot, Présidente du Directoire, a rappelé comment le Groupe avait été sévèrement impacté par la crise du Covid-19, avec un impact significatif sur le chiffre d’affaires et, en conséquence, une forte augmentation de l’endettement corporate du Groupe.

Ceci a conduit le Groupe à initier au début du mois de septembre 2020 une restructuration financière en profondeur, tout en adaptant sa stratégie aux conséquences long-terme de la crise sur les besoins et les attentes de mobilité. Ainsi, un temps particulier a été consacré à la présentation du plan stratégique « Connect » du Groupe, dont l’objectif est de positionner le Groupe comme un acteur majeur de la mobilité durable, digitale et connectée dans les années à venir.

Caroline Parot a déclaré : « Aujourd’hui, grâce à nos actionnaires, la restructuration financière de notre Groupe a été approuvée. Ce plan de restructuration à la fois complet et rapide permettra de refondre adéquatement la structure capitalistique corporate du Groupe, lui permettant désormais de se concentrer sur l’accélération du plan « Connect ».

Je souhaite remercier nos actionnaires, et en particulier Eurazeo, pour leur soutien : leur vote positif marque l’ouverture d’un nouveau chapitre dans l’histoire du Groupe.

Ils ne permettent pas seulement au Groupe de continuer à servir ses clients dans plus de 140 pays à travers le monde : ils donnent également à un acteur majeur de la mobilité l’opportunité de sortir renforcé de la crise ».

Les informations détaillées concernant les votes sur chaque résolution seront disponibles dans la section Investisseurs, « Informations Financières », sous-section « Assemblées Générales » du site internet des Relations Investisseurs du Groupe : http://investors.europcar-group.com.

La prochaine étape de la restructuration financière d’Europcar Mobility Group est l’arrêté du projet de plan de sauvegarde financière accélérée par le Tribunal de commerce de Paris. A cet effet, une audience se tiendra le 25 janvier afin d’examiner le projet de plan, à la suite de quoi le Tribunal pourrait décider d'approuver le plan de sauvegarde financière accéléré dans un arrêt qui pourrait être rendu au début du mois de février 2021.

Europcar Mobility Group est désormais en position de finaliser son plan de restructuration, et d’aller de l’avant, tournant ainsi la page de 2020.

A propos d’Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris.

Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de voitures et utilitaires, services chauffeur, autopartage (car-sharing), et «private hire vehicle » (PHV – location de véhicules à des chauffeurs de type « Uber »). La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services.

Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques et cas d’usage de chaque client, que ce soit pour une heure, une journée, une semaine ou plus longtemps ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules lowcost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du carsharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires).

Plus d’informations sur : www.europcar-mobility-group.com

1 La description des apports en capital - impliquant la dilution de l'actionnariat existant – figure et figurera, en détail dans les prospectus approuvés par, ou soumis à l’approbation de, l’AMF.

