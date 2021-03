Europcar Mobility Group : innove en lançant une nouvelle gamme d'abonnement pour les entreprises, pour des locations de véhicules totalement flexibles

Regulatory News:

Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) :

Dans l’environnement business encore volatile auquel les entreprises de toutes tailles sont actuellement confrontées, leur capacité à gérer à la fois les pics d’activité et les baisses de demande est devenue un critique, tant d'un point de vue opérationnel qu'économique.

Pour répondre à ce besoin croissant de flexibilité, Europcar Mobility Group renforce son offre de solutions pour les entreprises : avec 3 formules – « Flex », « Superflex », « DuoFlex » - qui sont de véritables alternatives au leasing à durée déterminée ou encore à l’achat de véhicule, et qui offrent le confort d'un abonnement mensuel.

A partir d’une période de location d’a minima un mois, toute entreprise peut ensuite moduler sa durée de location en fonction de ses besoins, sans engagement, sans versement initial (contrairement au leasing) et sans frais de sortie, avec des conditions flexibles. Un client peut, par exemple, démarrer une location de véhicule pour une durée d’un mois, puis changer d’avis : il ne sera facturé que pour les jours de location effectifs.

Ces offres reposent également sur un vaste choix de véhicules et sur une variété d'options en termes de kilométrage. La maintenance, l'assurance et les pneus sont compris dans le prix et le tarif mensuel est fixe, ce qui permet aux entreprises de maîtriser leurs dépenses, sans surprises.

Poussant l'innovation encore plus loin, Europcar Mobility Group a inclus un produit "disruptif" dans sa gamme d'abonnements : l’offre DuoFlex. Celle-ci permet de « combiner » différents véhicules au sein d’une même formule d’abonnement, en permettant au client de disposer d’un autre véhicule pour 2 périodes de 2 jours chaque mois.

Quelques exemples d’applications de DuoFlex : pouvoir conduire un véhicule électrique pour ses déplacements quotidiens et disposer d’une voiture à moteur thermique pour les plus longs trajets, avoir un utilitaire pour les journées de travail et disposer d'une voiture individuelle le week-end, ou encore combiner différentes catégories de véhicules de société (A, B, C, etc.) au sein d'un même abonnement. Ces quelques exemples intéresseront tout particulièrement les gestionnaires de flotte désireux d'optimiser la politique de gestion de leur parc automobile ou d'introduire l'utilisation de véhicules électriques dans les modes de mobilité de leur entreprise.

José Blanco, Directeur Commercial du Groupe, explique : « Aux origines du Groupe, il y a la vision de son fondateur Raoul-Louis Mattei : « Pourquoi posséder une voiture, alors que vous pouvez en louer une quand vous en avez besoin ? ». Aujourd'hui, cette vision qui a donné naissance à Europcar Mobility Group et à partir de laquelle celui-ci s’est développé, est plus pertinente que jamais, en particulier pour les entreprises. Nous sommes convaincus que le succès passe par la flexibilité offerte par l’abonnement, qui deviendra incontournable dans la « nouvelle normalité ».

Avec ces nouvelles offres, nous voulons clairement accompagner toujours mieux les entreprises – des professionnels indépendants et petites entreprises aux grands groupes – et être à l'avant-garde de la « révolution de la mobilité » pour nos clients B2B. À la différence du leasing à durée déterminée, nos nouvelles offres permettent aux entreprises de disposer des voitures ou des utilitaires quand elles en ont besoin, pour la durée qu'elles souhaitent, de manière totalement flexible. Grâce à cela, elles ont une maîtrise optimale de leurs coûts et peuvent s'adapter rapidement à de nouvelles situations, en augmentant ou en réduisant leur flotte en fonction de leur niveau d'activité ».

Points clés des offres SuperFlex, Flex et DuoFlex:

SuperFlex : L’abonnement le plus flexible, à partir d’un mois Sans engagement

: Flex : Le rapport qualité-prix avec la flexibilité A partir de 3 mois, tarifs mensuels (tarifs dégressifs en fonction de la durée)

: DuoFlex : Un modèle d’abonnement unique et flexible (à partir d’un mois) Location mensuelle et accès à un 2 ème véhicule chaque mois (total de 4 jours dans une catégorie différente) Idéal pour tester de nouvelles solutions de mobilité « verte »

:

Flex et SuperFlex sont déjà disponibles dans la plupart des pays en Europe et DuoFlex sera disponible dans les semaines à venir.

Pour plus d’informations :

www.europcar.com

www.europcar.fr

A propos d’Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris.

Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de voitures et utilitaires, services chauffeur, autopartage (car-sharing), et «private hire vehicle » (PHV – location de véhicules à des chauffeurs de type « Uber »). La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services.

Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques et cas d’usage de chaque client, que ce soit pour une heure, une journée, une semaine ou plus longtemps ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules lowcost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du carsharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires).

Plus d’informations sur : www.europcar-mobility-group.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210315005661/fr/