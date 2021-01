Europcar Mobility Group reçoit pour la première fois la Médaille d'Or de la part d'EcoVadis : une notation qui récompense les efforts du Groupe en matière de RSE, en particulier en matière d'environnement

Regulatory News :

Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) est fier d’annoncer que le Groupe est à nouveau récompensé pour sa performance ESG en 2020 par l’agence de notation extra-financière EcoVadis.

Avec un score de 70/100, le Groupe affiche une progression de 6 points par rapport à 2019 et pour la première fois, reçoit la Médaille d’Or. Dans le cadre de cette notation globale, les performances du Groupe ont atteint un excellent niveau notamment dans le domaine de la responsabilité environnementale, avec une note de 80/100.

Europcar Mobility Group rejoint ainsi le groupe des entreprises qui atteignent ce niveau de performance (5% des 75 000 entreprises notées par EcoVadis).

Dans le secteur "location de véhicules automobiles" (203 entreprises évaluées), Europcar Mobility Group se situe dans les 3 % des entreprises les plus performantes.

EcoVadis a évalué plus de 75 000 entreprises dans 160 pays et 200 secteurs. Cette notation se concentre sur 21 critères, divisés en 4 thèmes : Environnement, Social & Droits de l’Homme, Ethique et Achats Responsables. Ces critères sont basés sur des normes internationales telles que les dix principes du Global Compact des Nations Unies, les conventions de l’Organisation Internationale du Travail, les standards du Global Reporting Initiative (GRI), la norme ISO 26 000 et les Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

« Nous sommes très heureux d'avoir reçu cette note très positive de la part d'EcoVadis. Elle est d'autant plus précieuse à nos yeux que nous sommes clairement engagés, avec notre plan "Connect", dans une transformation qui vise à faire de notre Groupe un acteur majeur de la mobilité durable, digitale et connectée. La reconnaissance de nos efforts en matière d’environnement fait écho à nos engagements et nous pousse à continuer de progresser »– Valérie Sauteret, Directrice Communication, Marque et RSE, Europcar Mobility Group

« La pandémie et son corollaire en termes d’impacts business ont montré que la durabilité a redoublé d’importance, notamment comme critère clé pour établir des relations commerciales. Ceci est avéré, en particulier dans les secteurs durement touchés tels que le transport et la mobilité", a déclaré David McClintock, Directeur Marketing d'EcoVadis. Les entreprises qui peuvent atteindre et maintenir des niveaux de performances comparativement élevés par rapport à leurs pairs dans les chaînes de valeur mondiales - performances démontrées via nos notations ESG et à nos standards de référence - seront mieux préparées à prospérer dans la "nouvelle normalité" à laquelle nous serons confrontés tout au long de 2021 et au-delà ».

L’atteinte du niveau “Gold” confirme la solidité du programme RSE d'Europcar Mobility Group - "Commit Together", initiée en 2017. Ce programme est en ligne avec la Raison d’Être du Groupe : offrir des alternatives attractives à la possession d'un véhicule, de manière responsable et durable. Il soutient également son plan de transformation "Connect" qui a pour vocation de faire du Groupe un acteur majeur de la mobilité durable, digitale et connectée dans les années à venir.

Parmi les actions environnementales phares qui ont été valorisées par EcoVadis :

Politiques:

L’adhésion à des initiatives nationales et internationales telles que le Global Compact des Nations Unies, le French Business Climate Pledge (MEDEF) et Science-Based Targets.

L’existence de politiques standards sur une majorité de questions environnementales et enjeux climatiques.

Actions:

Les efforts continus du Groupe pour offrir à ses clients une flotte de véhicules « CO2 light »: avec des véhicules équipés des motorisations les plus récentes permettant de faibles émissions carbone 1 ainsi qu’une part croissante de véhicules électriques, hybrides et GNV dans sa flotte dans les années à venir, avec un objectif d'atteindre plus de 1/3 de sa flotte totale en 2023.

ainsi qu’une part croissante de véhicules électriques, hybrides et GNV dans sa flotte dans les années à venir, avec un objectif d'atteindre plus de 1/3 de sa flotte totale en 2023. Les initiatives permettant de proposer aux clients B2B et B2C des options de « suivi des émissions de CO2 » pour mieux maîtriser les émissions dues à l’utilisation d’un véhicule de location.

Les mesures visant à réduire les impacts environnementaux directs du Groupe : un pilotage responsable des ressources (eau, énergie…), avec notamment huit filiales pays certifiées ISO 14001, et trois sièges sociaux approvisionnés en électricité d’origine renouvelable.

1 Durée de détention moyenne d’un véhicule : 9,7 mois, niveau moyen d’émission de CO2 : 125 g/km (données 2019 – Document d’Enregistrement Universel)

