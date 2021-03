Europcar Mobility Group renforce son réseau de franchisés : 5 nouvelles ouvertures de franchises et la conclusion d'un nouveau contrat de franchise en Grèce

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, Mars 24, 2021

Europcar Mobility Group renforce son réseau de franchisés avec de nouvelles ouvertures dans des destinations phares, préparant ainsi le redémarrage du marché du voyage et des loisirs

5 nouvelles ouvertures de franchises au cours des derniers mois et la conclusion d'un nouveau contrat de franchise en Grèce qui prendra effet au quatrième trimestre.

Europcar Mobility Group est présent dans plus de 140 pays, avec des filiales détenues à 100%, un solide réseau de d'alliances et un réseau historique de franchisés qui utilisent le portefeuille de marques du Groupe. L'objectif du Groupe est de couvrir le monde entier, en servant le plus grand nombre de clients possible avec les mêmes standards élevés de qualité de service.

Europcar Mobility Group propose désormais ses services et ses marques dans 5 nouvelles destinations : Albanie, Chypre, Malte, Russie et St Martin.

Sur la même période, le Groupe a renouvelé sa présence dans 7 pays à travers sa marque Europcar : Biélorussie, Bolivie, Jamaïque, Malte, Monténégro, Paraguay et Serbie.

Le Groupe est également fier d'annoncer la finalisation de son nouveau contrat de franchise avec Kinsen Hellas en Grèce à travers sa marque Europcar ; contrat qui prendra effet le 1er octobre 2021. Grâce à cet accord de franchise, les clients de Kinsen Hellas et d'Europcar bénéficieront d'un service de qualité constante sur le marché grec.

En s'associant à Europcar Mobility Group et en devenant son franchisé, Kinsen Hellas envisage d'accélérer sa croissance en faisant de la marque Europcar une solution de mobilité de qualité supérieure en Grèce.

À l'occasion de la signature du contrat de franchise entre Europcar Mobility Group et Kinsen Hellas, M. Nikos Passias, directeur de Business Unit, Kinsen Hellas SA, a commenté : "C'est un grand plaisir d'annoncer ce partenariat avec

Europcar Mobility Group, qui marque une étape importante dans la croissance de notre entreprise. Kinsen Hellas s'est donné pour mission de fournir en permanence un service exceptionnel à ses clients. Grâce à la contribution vitale d'Europcar Mobility Group, nous sommes dans une position privilégiée pour fournir une solution de mobilité complète et de marque au marché grec, des services exceptionnels à nos clients communs et un excellent environnement de travail pour notre personnel. Nous sommes convaincus que ce partenariat stratégique s'avérera mutuellement bénéfique et fructueux".

Mark Lister, Directeur du Développement des Partenaires Internationaux d'Europcar Mobility Group ajoute : "Alors que nous sortons progressivement de la pandémie mondiale, nous nous préparons activement à un redémarrage complet des voyages et du tourisme, en particulier avec notre réseau de franchisés. Avec les cinq pays où nous avons ouvert de nouvelles franchises, la Grèce est clairement un pays où notre présence est essentielle pour profiter pleinement du rebond du marché, sur la base de principes de service hautement compatibles. Unis par cette vision commune avec Kinsen Hellas, nous sommes ravis de conclure ce nouveau partenariat.

Je tiens à féliciter le conseil d'administration et les dirigeants de Kinsen Hellas pour avoir établi avec nous ces fondations stables, nous donnant ainsi une opportunité pour notre développement mutuel et nos projets futurs. Nous sommes impatients de commencer à travailler ensemble".

