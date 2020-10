Regulatory News:

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20201012005909/fr/

Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR):

Vigeo Eiris – un leader mondial dans le domaine des évaluations, des données, de la recherche, des benchmarks et des analyses ESG – a attribué la note de 61/100 à Europcar Mobility Group, ce qui place le Groupe au niveau « Advanced » pour sa performance Environnementale, Sociale et de Gouvernance. Cela représente une progression de 15 points par rapport à la notation précédente (de 46/100 à 61/100).

Ce score récompense les efforts réalisés par le Groupe en matière de responsabilité sociétale et environnementale de l’entreprise, depuis le lancement en 2017 de sa politique RSE et de son programme « Commit Together ».

Parmi les actions phares qui ont retenu l’attention de Vigeo Eiris :

- Une flotte de véhicules « CO2 light » mise à la disposition de la clientèle du Groupe : avec des véhicules équipés des motorisations les plus récentes permettant de faibles émissions carbone1 ainsi qu’une part croissante de véhicules électriques, hybrides et GNV,

- Une palette d’offres de mobilité à l’heure, à la journée, à la semaine ou pour de plus longues durées, de la location à l’autopartage, offrant ainsi autant d’alternatives à la possession d’un véhicule individuel dans une perspective de mobilité responsable et durable.

- Un pilotage responsable des ressources (eau, énergie…), avec notamment huit filiales pays certifiées ISO 14001, et trois sièges sociaux approvisionnés en électricité d’origine renouvelable.

Sur les dimensions gouvernance, gestion des ressources humaines et gestion de la relation clients, l’évaluation conduite par Vigeo Eiris a mis en évidence :

- La mise en place de fondamentaux solides (ex : code éthique, charte de la diversité, engagement dans l’initiative Global Compact des Nations Unies).

- Une attention particulière portée à l’équité hommes-femmes dans un secteur historiquement masculin (ex : 46 % de femmes au sein du Groupe, 40 % de femmes managers, création en 2019 du réseau féminin « Women in Mobility »).

- Des relations clients qui font l’objet d’un pilotage renforcé, avec la création d’une Direction de l’Engagement, ayant conduit à une vaste démarche d’écoute clients impliquant une centaine de collaborateurs et une refonte complète des processus de relations clients, permettant une progression significative du NPS (+ 8 points entre 2017 et 2019).

Olivier Baldassari, Directeur des Pays et des Opérations, membre du Directoire, commente : "Cette nouvelle notation récompense clairement nos efforts en matière de RSE et nous encouragent bien entendu à les poursuivre. Notre ambition sur la partie climat est, d'ici à 2030, de mener une démarche de forte réduction de nos émissions de CO2 avec notre programme "ONE Sustainable Fleet", tout en continuant à déployer notre vision d'une mobilité à la fois partagée et inclusive par le lancement de nouveaux services et de nouvelles offres. Cela s'inscrit totalement dans notre plan de transformation CONNECT, qui vise à réorganiser notre Groupe autour des nouveaux besoins et attentes de nos clients : notamment, besoins de sécurité et de flexibilité, attentes de nouveaux modes de déplacement plus responsables et respectueux de l'environnement".

Mentions légales

Vigeo Eiris fournit à ses clients des informations et/ou des analyses ou des avis sur la base de données factuelles, quantitatives ou statistiques, managériales, économiques, financières, de gouvernance, sociales ou techniques, relatives à des entreprises, des marques, des produits ou des services, évaluées individuellement ou par rapport à des secteurs, régions, acteurs ou des thèmes spécifiques.

Vigeo Eiris s‘efforce de collecter, organiser, consolider, formater, mettre à disposition et/ou délivrer à ses clients les informations, analyses et/ou opinions mentionnées ci-dessus. Bien que Vigeo Eiris s'assure qu'elle n'utilise que des informations accessibles au public, l'agence ne peut garantir leur exactitude ou leur exhaustivité.Les éléments ci-dessus (informations, indicateurs, analyses, scores et opinions) n'impliquent aucune approbation ou désapprobation de leur contenu de la part de Vigeo Eiris, de ses dirigeants ou de ses employés. Ces éléments ne représentent en aucun cas une garantie ou une référence de nature juridique, morale, philosophique, éthique ou religieuse, soutenant ou s'opposant à toute décision d'investissement ou de désinvestissement, ou à tout point de vue ou opinion exprimé en faveur ou contre des entreprises, produits, services, secteurs ou régions directement ou indirectement mentionnés dans les livrables de Vigeo Eiris. Nos livrables ne sont pas, et ne doivent pas être considérés comme une forme de conseil ou de recommandation financière. Aucune décision d'investissement ou de désinvestissement ne doit être attribuée aux informations ou opinions fournies par Vigeo Eiris. Nos produits et services ne doivent être considérés que comme l'un des nombreux éléments liés au processus de décision financière. Vigeo Eiris, sa méthodologie, sa marque et ses employés ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des conséquences (y compris économiques, financières ou juridiques) découlant de l'interprétation de ses informations, analyses, opinions, scores et indicateurs. Les conditions d'utilisation de nos produits et services et leurs impacts découlent de la seule responsabilité de leurs utilisateurs.

A propos de Vigeo Eiris

Vigeo Eiris est un leader mondial dans le domaine des évaluations, des données, de la recherche, des benchmarks et des analyses ESG. Grâce à notre vaste base de données exclusive, nous fournissons aux acteurs du marché les informations ESG dont ils ont besoin pour gérer les risques et mieux comprendre et traiter leur impact social et environnemental. Depuis 2019, Vigeo Eiris est une filiale de Moody's Corporation.

Vigeo Eiris a reçu la certification de qualité ISO 9001 : 2015 pour ses processus relatifs à la méthodologie, aux évaluations, à la vente et à la livraison de ses données à tous les types d'investisseurs et d'émetteurs. Vigeo Eiris en tant que Climate Bond Initiative Verifier fournit notamment des opinions indépendantes sur la conformité aux standards CBI.

Avec une équipe de près de 300 experts de 30 nationalités différentes, Vigeo Eiris est présent à Paris, Londres, Bruxelles, Casablanca, Hong Kong, Milan, New York, Rabat et Santiago. Le réseau mondial Vigeo Eiris, composé de 4 partenaires de recherche exclusifs, est présent au Brésil, en Allemagne, en Israël et au Japon.

Pour plus d’information : vigeo-eiris.com - Suivez-nous sur Twitter & Linkedin

A propos d’Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de voitures et utilitaires, services chauffeur, autopartage (car-sharing), et «private hire vehicle » (PHV – location de véhicules à des chauffeurs de type « Uber »).

La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques et cas d’usage de chaque client, que ce soit pour une heure, une journée, une semaine ou plus longtemps ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules lowcost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du car-sharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires).

Plus d’informations sur : www.europcar-mobility-group.com

1 Cycle moyen de renouvellement d’un véhicule : 9,7 mois, niveau moyen d’émission de CO2 : 125 g/km (données 2019 – Document d’Enregistrement Universel)

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201012005909/fr/