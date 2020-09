Europcar Mobility Group : signe pour sa marque Europcar un partenariat avec Routes Car Rental au Canada

Europcar Mobility Group annonce la signature d’une nouvelle alliance stratégique avec Routes Car Rental, un des principaux acteurs de la location de véhicules au Canada. Grâce à ce partenariat, les clients de Routes Car Rental et d’Europcar bénéficieront d’une offre de services de qualité partout dans le monde.

Routes Car Rental, basé à Toronto au Canada, dispose d’une flotte de plus de 6 000 véhicules de toutes catégories et transporte 250 000 passagers chaque année. La société emploie plus de 350 employés et est présente dans 9 grands aéroports au Canada et aux Etats-Unis.

Routes Car Rental, fondée en 1998 par M. Hardeep Nagra avec seulement 5 véhicules et un site à Toronto, s’est rapidement développée grâce à une culture d’entreprise qui s’appuie sur l’investissement et l’implication de ses employés et la volonté de fournir un service client de haute qualité. Aujourd’hui, elle est devenue une marque de confiance dans le secteur de la location de véhicules au Canada. Routes prévoit de poursuivre son expansion en ouvrant et exploitant de nouveaux sites à Montréal et à Denver d’ici décembre 2020. Pour favoriser cette expansion en assurant la même qualité de service, la société a créé un solide centre de support basé en Inde qui fournit un service informatique de classe mondiale, avec une équipe d’assistance client dédiée et un centre d’appels opérationnel 24 heures sur 24 et 365 jours par an.

Europcar Mobility Group est présent dans plus de 140 pays, au service de plus de 9 millions de clients, avec son réseau mondial de 3 500 stations, comprenant à la fois ses filiales propres et des sites exploités par des franchisés et partenaires. Europcar Mobility Group dispose d’une flotte moyenne de plus de 330 000 véhicules* et opère à travers différentes marques – dont Europcar, leader européen de la location de véhicules – pour répondre aux différents besoins de ses clients.

Le partenariat débutera le 30 septembre 2020, sous la marque Europcar, pour servir mutuellement des clients dans le réseau respectif de chaque partenaire. Les clients Routes auront accès aux services de location de voitures Europcar directement sur le site web Routes (www.routes.ca) ou dans les stations Europcar, et pourront réserver des forfaits « tout compris » en dehors du Canada dans l’ensemble du réseau mondial Europcar. De la même manière, les clients Europcar auront accès aux services de Routes sur le site web d’Europcar (www.europcar.com) ou dans les stations Routes et pourront louer une voiture lorsqu’ils se rendront au Canada.

Fabrizio Ruggiero, Directeur Général Adjoint, a déclaré : « Nous sommes fiers de collaborer avec Routes, qui a une formidable histoire entrepreneuriale dans la location de véhicules en Amérique du Nord. Nous partageons la même vision de la qualité de service que nous devons à nos clients. Nous recherchions un partenaire clé au Canada, pays qui est devenu une destination de premier choix, afin de compléter notre réseau mondial d’alliances et de partenaires. Aujourd’hui, nous sommes impatients de commencer à travailler avec eux, à l’heure où nous préparons activement nos sociétés pour le futur ».

« S’associer avec une marque mondiale forte comme Europcar apportera des avantages mutuels aux deux sociétés, et contribuera fortement à la réussite et à la croissance des deux organisations » s’est exprimé M. Hardeep Nagra, Président de Routes Car Rental.

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de voitures et utilitaires, services chauffeur, autopartage (car-sharing) et «private hire vehicle » (PHV – location de véhicules à des chauffeurs de type « Uber »). La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services.

Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques et cas d’usage de chaque client, que ce soit pour une heure, une journée, une semaine ou plus longtemps ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low cost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du car-sharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires).

