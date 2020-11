Europcar Mobility : Ron Santiago nommé Directeur Général d'Europcar Mobility Group UK

Regulatory News:

Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) annonce la nomination de Ron Santiago en tant que Directeur Général d’Europcar Mobility Group UK, couvrant ainsi toutes les activités des marques commerciales du Groupe sur son périmètre britannique.

Ron Santiago rejoint le périmètre britannique du Groupe après avoir occupé pendant 12 ans le poste de Directeur Général d’Europcar Mobility Group Australie et Nouvelle-Zélande. Il a pris ses fonctions début novembre, succédant à Gary Smith, nommé Directeur Général d’Europcar Mobility Group Europe du Nord et Etats-Unis.

L’objectif de Ron Santiago sera de tirer parti des atouts du Groupe ainsi que de ceux de sa filiale au Royaume-Uni, afin d’émerger de la crise liée au COVID-19 avec une position renforcée. A ce titre, il a pour mission de déployer localement le plan CONNECT du Groupe ; plan qui vise à répondre aux nouveaux besoins et attentes des consommateurs en matière de mobilité (parcours digital renforcé, flexibilité et accessibilité des services accrues, mobilité durable), pour que l’activité bénéficie pleinement du rebond du marché dans les années à venir.

À propos de sa nomination, Ron Santiago a commenté :

“C’est très excitant de retourner au Royaume-Uni, où j’ai travaillé pendant 17 ans auparavant. Gary Smith m’a laissé les rênes d’une activité et d’équipes très orientées client, dotées de réelles capacités d’innovation, qui ont relevé les défis de 2020 de manière exceptionnelle, en délivrant de manière continue des services qui sont au cœur des besoins de nos clients privés et professionnels.

Dans un environnement difficile et complexe, toujours impacté par la pandémie, je suis ravi de travailler avec nos collaborateurs et clients, dans la perspective de fournir des solutions de mobilité adaptées pour aider l’économie britannique à se remettre sur les rails. Je me réjouis également de développer et d’offrir des services qui permettront de contribuer aux objectifs « bas carbone » et « zéro émission » du gouvernement ».

Ron Santiago a été nommé Directeur Général de l’année par le magazine Australien CEO Magazine en 2018, en reconnaissance de son leadership, pour avoir piloté la transformation des activités du Groupe en Australie et en Nouvelle-Zélande, tout en maintenant un niveau continu de performance pendant plus d’une décennie.

Ron Santiago a plus de 33 ans de carrière, sur 3 continents et 9 pays.

