Europcar Mobility S A : A suivre aujourd'hui

Europcar Mobility Group retourne dans les indices SBF 120 et CAC Mid 60, conformément à la décision prise par le Conseil Scientifique des indices d'Euronext. Cette réintégration, qui a eu lieu après la clôture du marché le vendredi 18 juin 2021, est effective depuis le lundi 21 juin 2021.



Caroline Parot, directrice générale d'Europcar Mobility Group, commente : "Europcar Mobility Group se félicite de la réintégration du SBF 120 et du CAC Mid 60. Ceci fait suite à la finalisation réussie de la restructuration financière du groupe au cours du premier trimestre 2021, qui a permis au groupe d'ouvrir un nouveau chapitre de son histoire".



"La réintégration d'Europcar Mobility Group dans le SBF 120 et le CAC Mid 60 est une étape importante pour notre groupe et reconnaît le fait que nous sommes clairement "de retour dans le jeu", en bonne position pour profiter pleinement de la reprise progressive du marché du voyage et des loisirs", complète la dirigeante.