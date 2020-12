Europcar Mobility : annonce l'obtention de l'accord de la majorité requise des porteurs d'obligations Senior et d'obligations Senior garanties EC Finance PLC et la signature de supplemental indentures

Europcar Mobility Group (ensemble avec ses filiales consolidées, le "Groupe") a annoncé le 26 novembre 2020 qu'elle sollicitait l'accord des porteurs de chacune des émissions d'Obligations Senior et d'Obligations Senior Garanties (les "Consultations"). Comme annoncé précédemment, l'objectif des Consultations est de permettre au Groupe de modifier la documentation des Obligations Senior et des Obligations Senior Garanties afin de donner au Groupe la possibilité de demander l'ouverture d'une sauvegarde financière accélérée au niveau d'Europcar Mobility Group et sa reconnaissance aux Etats-Unis conformément au Chapitre 15 du U.S. Bankruptcy Code sans que cette démarche constitue un Défaut ou un Cas de Défaut au titre des Obligations Senior et des Obligations Senior Garanties.

ou qui nécessiterait un enregistrement ou une licence dans cette juridiction. Rien dans le présent communiqué de presse ne constitue une invitation à participer aux Consultations par un porteur dans des circonstances où une telle participation serait illégale.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les opinions et les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des projections et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant les plans, les objectifs, les intentions et/ou les attentes en matière de résultats financiers, d'événements, d'opérations et de services futurs et de développement de produits, ainsi que des déclarations concernant performances ou événements. Ces déclarations sont généralement identifiées par les termes "s'attendre à", "anticiper", "croire", "avoir l'intention de", "estimer", "planifier", "projeter", "pouvoir", "devoir" ou la forme négative de ces derniers et d'autres expressions similaires. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses concernant Europcar Mobility Group et ses filiales et investissements, les tendances de leurs activités, les futures dépenses d'investissement et acquisitions, les évolutions relatives aux passifs éventuels, les changements de la conjoncture économique mondiale ou des principaux marchés d'Europcar Mobility Group, les conditions de concurrence sur le marché et les facteurs réglementaires. La réalisation de ces évènements est incertaine ; leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd'hui, ce qui est susceptible d'affecter significativement les résultats attendus. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse est faite à la date du présent communiqué de presse. Sauf si la loi applicable l'exige, Europcar Mobility Group ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les déclarations prospectives, compte tenu de nouvelles informations ou d'événements futurs. Les résultats et les performances du Groupe sont également susceptibles d'être affectés par divers risques et incertitudes, y compris, sans limitation, les risques identifiés dans les "Facteurs de risque" figurant dans le Document d'enregistrement universel enregistré par l'Autorité des marchés financiers le 6 Mai 2020 et également disponible sur le site Internet du Groupe.

