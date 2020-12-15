Europcar Mobility : annonce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée

15 décembre (Reuters) - EUROPCAR MOBILITY GROUP ANNONCE:
* L'OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE FINANCIÈRE
ACCÉLÉRÉE
* EUROPCAR POURSUIT LA MISE EN UVRE DE SA RESTRUCTURATION
FINANCIÈRE, ETTE PROCÉDURE NAURA AUCUNE INCIDENCE SUR LES
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DU GROUPE.
* EUROPCAR - LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DEVRAIT, À LA
MI-JANVIER AU PLUS TARD, ARRÊTER LE PLAN DE SAUVEGARDE
FINANCIÈRE SOIT DÉCIDER DE PROROGER LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
FINANCIÈRE ACCÉLÉRÉE POUR UNE PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE D'UN MOIS
AU PLUS
* EUROPCAR MOBILITY GROUP DÉPOSERA ÉGALEMENT PROCHAINEMENT
UNE
REQUÊTE AU TITRE DU CHAPTER 15 DU US BANKRUPTCY CODE AUPRÈS DE
LA JURIDICTION COMPÉTENTE
* EUROPCAR MOBILITY GROUP A OBTENU LE 11 DÉCEMBRE 2020 LA
RENONCIATION (WAIVER) NÉCESSAIRE DE LA PART DES CRÉANCIERS AU
TITRE DU RCF À TOUT DROIT DONT ILS DISPOSENT
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