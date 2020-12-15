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EUROPCAR MOBILITY GROUP SA

(EUCAR)
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Europcar Mobility : annonce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée

15/12/2020 | 07:24
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15 décembre (Reuters) - EUROPCAR MOBILITY GROUP ANNONCE:

* L'OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE FINANCIÈRE ACCÉLÉRÉE

* EUROPCAR POURSUIT LA MISE EN UVRE DE SA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE, ETTE PROCÉDURE NAURA AUCUNE INCIDENCE SUR LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DU GROUPE.

* EUROPCAR - LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DEVRAIT, À LA MI-JANVIER AU PLUS TARD, ARRÊTER LE PLAN DE SAUVEGARDE FINANCIÈRE SOIT DÉCIDER DE PROROGER LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE FINANCIÈRE ACCÉLÉRÉE POUR UNE PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE D'UN MOIS AU PLUS

* EUROPCAR MOBILITY GROUP DÉPOSERA ÉGALEMENT PROCHAINEMENT UNE REQUÊTE AU TITRE DU CHAPTER 15 DU US BANKRUPTCY CODE AUPRÈS DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE

* EUROPCAR MOBILITY GROUP A OBTENU LE 11 DÉCEMBRE 2020 LA RENONCIATION (WAIVER) NÉCESSAIRE DE LA PART DES CRÉANCIERS AU TITRE DU RCF À TOUT DROIT DONT ILS DISPOSENT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur


© Reuters 2020
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Données financières
CA 2020 1 879 M 2 283 M -
Résultat net 2020 -354 M -431 M -
Dette nette 2020 1 423 M 1 729 M -
PER 2020 -0,37x
Rendement 2020 -
Capitalisation 136 M 165 M -
VE / CA 2020 0,83x
VE / CA 2021 1,28x
Nbr Employés 9 601
Flottant 57,9%
Graphique EUROPCAR MOBILITY GROUP SA
Durée : Période :
Europcar Mobility Group SA : Graphique analyse technique Europcar Mobility Group SA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique EUROPCAR MOBILITY GROUP SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ALLEGER
Nombre d'Analystes 6
Objectif de cours Moyen 0,59 €
Dernier Cours de Cloture 0,87 €
Ecart / Objectif Haut -22,2%
Ecart / Objectif Moyen -32,5%
Ecart / Objectif Bas -48,5%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Caroline Parot Chief Executive Officer
Jean-Paul Bailly Chairman-Supervisory Board
Olivier Baldassari Group Chief Countries & Operations Officer
Luc Etienne Péligry Chief Financial Officer
Stéphane Deux Director-Information Technology
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
EUROPCAR MOBILITY GROUP SA-79.82%165
LOCALIZA RENT A CAR S.A.33.50%9 484
SIXT SE7.42%4 697
AVIS BUDGET GROUP, INC.21.18%2 723
MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.9.31%1 227
BARLOWORLD LIMITED-18.58%1 218
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+33 (0)4 78 30 41 42
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