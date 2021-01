Europcar Mobility : création d'un pôle nordique

Europcar Mobility Group annonce la création d'un pôle nordique rassemblant ses activités au Danemark, en Finlande et en Norvège. Ce pôle sera dirigé par Stéphane Soille, nommé directeur général, assisté d'un directeur pays pour chacun des trois marchés.



'Ces trois activités occupent des positions fortes sur leurs marchés nationaux respectifs (N°1 au Danemark et en Finlande et N°3 en Norvège), avec une base de clientèle couvrant à la fois les voyageurs loisirs et les entreprises', souligne le groupe de services de mobilité.



La création d'un pôle nordique permettra d'optimiser les processus business dans les trois pays et d'accélérer l'intégration de cette région au sein du groupe. Europcar a l'intention d'utiliser ce pôle régional comme une plateforme d'innovation.



