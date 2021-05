Europcar Mobility : Changement au sein du Comité Exécutif de Europcar Mobility Group

Communiqué de presse Paris, 25 Mai, 2021

Changement au sein du Comité Exécutif de Europcar Mobility Group

Après 10 ans au sein de Europcar Mobility Group, Fabrizio Ruggiero, Directeur Général Adjoint du Groupe, quittera l'entreprise à la fin du mois d'août, pour relever un nouveau défi professionnel.

En conséquence, il quittera son poste de Directeur Général Adjoint en charge des Service Lines, de la BU Vans

Trucks, de l'e-commerce, des ventes, de la gestion des marques, de l'engagement client et du développement des partenaires internationaux.

Le Conseil d'Administration tient à le remercier pour sa forte contribution au développement et à la transformation du Groupe. D'abord en tant que Country Manager Italie, puis en tant que Directeur Général Adjoint du Groupe, Fabrizio a travaillé sans relâche à faire d'Europcar Mobility Group le N°1 européen de la location de véhicules qu'il est aujourd'hui, en développant notamment le réseau mondial ainsi que le portefeuille de marques du Groupe.

Après les premières livraisons du nouveau plan de transformation du Groupe (" Connect "), Europcar Mobility Group est désormais prêt à profiter pleinement de la reprise du marché qui est imminente : dans cette perspective, Fabrizio Ruggiero et ses équipes vont, au cours des prochains mois, se concentrer sur la bonne exécution des plans du Groupe pour la saison d'été.

A propos d'Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l'un des principaux acteurs du secteur de la mobilitéet est une societé ́coteé sur Euronext

Paris. Europcar Mobility Group a pour raison d'etrê d'offrir des alternatives attractives àla possession de vehicules,́ de manierè responsable et durable. Dans cette perspective, Europcar Mobility Group offre une large palette de services de location de voitures et utilitaires - que ce soit pour quelques heures, quelques jours, une semaine, un mois ou plus - avec

une flotte d'ores et dejá ̀« C02 light » doteé des motorisations les plus recenteś et qui sera dans les anneeś àvenir de

plus en plus « verte » (plus de 1/3 de vehiculeś electriqueś et hybrides àl'horizon 2023).

La satisfaction des clients est au cœur de l'ambition du Groupe et de celle de ses collaborateurs. Elle nourrit egalement́

le developpement́permanent de nouvelles offres dans les trois lignes de service du Groupe - Professionnels, Loisirs,

Proximité-, repondant́ ainsi aux besoins specifiqueś et cas d'usage des entreprises ainsi que des particuliers. Les 4

marques majeures du Groupe sont : Europcar® - le leader Europeeń de la location de vehicules,́ Goldcar® - la plus

importante societé ́de location de vehiculeś lowcost en Europe, InterRent® - marque « mid-tier » àdestination des clients loisirs et Ubeeqo® - leader europeeń du carsharing (BtoB, BtoC).

Europcar Mobility Group propose ses differenteś solutions et services de mobilitédans le monde àtravers un vaste reseaú dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle-Zelande,́ ainsi que des franchiseś et des partenaires).

Plus d'informations sur : www.europcar-mobility-group.com

