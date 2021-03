Europcar Mobility : renouvelle ses partenariats avec ECO Rent a Car en Inde et Shouqi Car Rental en Chine

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 3 mars 2021

Europcar Mobility Group renouvelle ses partenariats avec ECO Rent a Car en Inde et Shouqi Car Rental en Chine

Europcar Mobility Group est fier d'annoncer l'extension de ses accords stratégiques avec ECO Rent a Car en Inde et Shouqi Car Rental en Chine pour sa marque Europcar®.

Le groupe est aujourd'hui présent dans plus de 140 pays à travers son réseau de filiales en propre, son réseau de franchises ainsi qu'un solide réseau de partenaires. L'objectif d'Europcar Mobility Group est d'être implanté dans le monde entier, en délivrant les mêmes standards de qualité de service au plus grand nombre de clients possible.

Europcar Mobility Group est respectivement partenaire d'ECO depuis 2018 et de Shouqi Car Rental depuis 2017. ECO Rent a Car, basé à New Delhi, est depuis 1974 un des leaders de la location de voitures en Inde. La société dispose d'une flotte de plus de 5000 véhicules de toutes catégories et ses services sont proposés dans 45 autres villes en Inde. Shouqi Car Rental est l'un des principaux acteurs de la mobilité en Chine, avec une flotte de plus de 70 000 véhicules et dispose d'un réseau de 79 stations réparties dans toute la Chine.

Avec le déploiement des campagnes de vaccination contre la COVID-19 actuellement en cours, les voyages internationaux vont bientôt pouvoir reprendre progressivement. Le Groupe se prépare donc au rebond du marché, en renouvelant ces deux solides partenariats qui permettront à la marque Europcar de bénéficier dans les années à venir du fort afflux de touristes indiens et chinois dans le monde entier.

Pour rappel, la Chine a été le marché source de voyages internationaux le plus important au cours des dix dernières années, caractérisé par une croissance rapide et régulière à deux chiffres. À titre d'illustration, en 2018, on comptait environ 150 millions de voyages* au départ de la Chine, de touristes chinois. Au cours de la même période, l'Inde représentait environ 25 millions de touristes* voyageant à l'étranger chaque année, avec un schéma équivalent de croissance rapide par rapport à la Chine. L'Inde et la Chine devraient retrouver les niveaux de voyages pré-COVID avant la fin 2021.

Rajesh Loomba, directeur général d'ECO Rent a Car, déclare : « Nous sommes ravis d'étendre et de renforcer notre partenariat stratégique avec Europcar. Notre force et notre expertise combinées s'inscrivent parfaitement dans notre programme stratégique visant à introduire des standards internationaux en Inde. Nous sommes heureux de continuer à voyager ensemble pour servir nos clients en leur proposant les meilleures solutions de mobilité ».

Yang Jun Wei, PDG de Shouqi Car Rental, se félicite : « Nous sommes très heureux d'entamer une cinquième année d'étroite collaboration avec Europcar. Depuis 2017, les deux entreprises fournissent des services de mobilité de grande qualité, en suivant des principes de service hautement compatibles. Ceci permet à un plus grand nombre de clients chinois de bénéficier des services professionnels de location de voitures d'Europcar, et nous permet d'offrir ensemble un véritable service global de location de voitures, disponible via un seul site .

À l'avenir, Shouqi Car rental continuera à travailler avec Europcar pour fournir des services de location de voitures adaptés à un plus grand nombre de clients particuliers et entreprises ».

Fabrizio Ruggiero, directeur général adjoint d'Europcar Mobility Group, ajoute : « Europcar Mobility Group est ravi d'avoir renouvelé ses accords stratégiques avec ses partenaires Shouqi en Chine et ECO en Inde. Ces deux partenaires ont respectivement placé nos clients au cœur de leurs opérations afin de garantir l'excellence du service dans leur pays. Ils savent également que leurs clients bénéficieront d'une expérience de service de qualité constante sur l'ensemble de notre réseau mondial. Nous nous réjouissons de poursuivre et de développer nos relations de confiance avec eux alors que nous sortons progressivement de cette pandémie mondiale ».

Contacts

Europcar Mobility Group

Valérie Sauteret - valerie.sauteret@europcar.com Vincent Vevaud - vincent.vevaud@europcar.com

Publicis Consultants

Judith Grandcoing - judith.grancoing@publicisconsultants.com

A propos d'Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l'un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d'être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de voitures et utilitaires, services chauffeur, autopartage (car-sharing), et «private hire vehicle » (PHV - location de véhicules à des chauffeurs de type « Uber »). La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services.

Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques et cas d'usage de chaque client, que ce soit pour une heure, une journée, une semaine ou plus longtemps ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules lowcost en Europe, InterRent® - marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® - leader européen du carsharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires). Plus d'informations sur :www.europcar-mobility-group.com