Europcar Mobility : parvient à un accord avec ses créanciers

PARIS (Reuters) - Europcar Mobility a annoncé jeudi la conclusion d'un accord avec un groupe de créanciers pour réduire son endettement via une conversion d'obligations senior pour 1,1 milliard d'euros et un apport en capital de 250 millions.

"Ce plan de restructuration à la fois complet et rapide, en ligne avec les attentes de la société et ses intérêts, permettra de refondre adéquatement la structure capitalistique corporate du groupe, lui permettant de se concentrer sur l'accélération du programme 'Connect', qui a été conçu pour recentrer le groupe autour des nouveaux besoins et des attentes des clients", déclare le spécialiste de la location de voitures dans un communiqué.

L'accord a été conclu avec un "groupe significatif" de créanciers porteurs d'obligations senior et a été approuvé à l'unanimité du conseil de surveillance.

Il prévoit une réduction de l'endettement du groupe de 1,1 milliard d'euros via une conversion en actions de la totalité des obligations senior 2024 et 2026 et de la facilité Credit suisse.

Il va aussi aboutir à une "injection significative" de nouvelles liquidités avec un apport en capital de 250 millions d'euros, ainsi que "l'octroi d'un nouveau financement flotte" de 225 millions.

Touché de plein fouet par la crise du coronavirus, qui a fait chuter l'activité de location de voitures, Europcar, qui a pour premier actionnaire la société d'investissement Eurazeo, s'était tourné vers ses créanciers en septembre dans l'espoir qu'ils acceptent cette restructuration financière.

