Europcar : accord de principe avec les créanciers

Europcar Mobility Group annonce la conclusion d'un accord de principe sur un plan de restructuration financière, répondant à ses objectifs de parvenir à une structure capitalistique soutenable et lui permettant de réaliser son programme 'Connect'.



L'accord été conclu avec un groupe significatif de créanciers-dits 'cross-holders', porteurs d'obligations senior 2024, d'obligations senior 2026, d'obligations senior garanties d'EC Finance plc et détenant des intérêts dans le RCF et la facilité Crédit Suisse.



Il prévoit notamment une réduction de l'endettement corporate de 1.100 millions d'euros à travers des conversions en capital, une injection significative de nouvelles liquidités pour 475 millions d'euros et un refinancement du RCF.



