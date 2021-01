Europcar : adoption du projet de plan de sauvegarde

Le groupe a annoncé l'adoption du projet de plan de sauvegarde financière accélérée par le comité des établissements de crédit et ceux assimilés et l'assemblée générale unique des obligataires.



Europcar Mobility Group annonce que, au cours des réunions qui se sont tenues hier sur convocation de l'Administrateur Judicaire, le comité des établissements de crédit et assimilés et l'assemblée générale unique des obligataires ont approuvé, aux majorités requises, le projet de plan de sauvegarde financière accélérée.



La prochaine étape-clé étant l'Assemblée générale des actionnaires du 20 janvier 2021 précise la direction.



' Un vote positif des actionnaires en faveur de toutes les résolutions est indispensable à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde financière accélérée et à la continuation des activités, ouvrant ainsi la voie à un nouveau chapitre du développement de l'entreprise via la mise en oeuvre du plan stratégique 'Connect' ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.