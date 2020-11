Europcar : discussions confirmées sur la dette corporate

A la suite de récentes rumeurs de marché, Europcar Mobility Group confirme qu'il poursuit actuellement ses discussions avec les créanciers de sa dette corporate, sous l'égide du mandataire ad hoc nommé au niveau de la société.



Ces discussions visent à trouver les conditions lui permettant de réduire significativement le niveau de sa dette corporate, et lever suffisamment de fonds pour financer son plan 'Connect' et traverser la période d'incertitude liée à la crise sanitaire.



'Le marché sera informé dès lors que les discussions en cours auront permis d'aboutir à un accord permettant d'accomplir ces objectifs, conformément à la réglementation applicable', précise le groupe de services de mobilité.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.