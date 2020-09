Europcar : discussions pour sa restructuration financière

08/09/2020 | 09:50

Europcar Mobility Group annonce son intention d'engager des discussions en vue de procéder à une restructuration financière, tout en accélérant la mise en oeuvre de son plan de transformation “Connect 2021-2023”.



' Les niveaux d'activité des secteurs du voyage et des loisirs durant l'été montrent que le retour à des niveaux preCovid sera très lent. De plus, alors que le coronavirus continue à circuler partout dans le monde, le calendrier d'une vraie reprise demeure extrêmement incertain ' indique le groupe.



L'objectif du Groupe est de parvenir à une structure capitalistique soutenable, adaptée à son niveau de chiffre d'affaires, avec un endettement corporate réduit et un niveau de liquidité approprié précise la direction



Afin de faciliter ces discussions, le Groupe souhaite que ses principales sociétés holdings puissent solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc et/ou d'un conciliateur.



