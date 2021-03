Europcar : Marathon AM dépasse les 10%

Marathon Asset Management a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 26 février, les seuils de 5% et 10% du capital et des droits de vote d'Europcar et détenir, pour le compte de fonds, 13,09% du capital et de droits de vote après la souscription à l'augmentation de capital.



Le déclarant envisage de vendre ou acheter des actions en fonction des conditions de marché, dans la limite de l'obligation de dépôt d'une OPA, mais n'a pas l'intention de prendre le contrôle de la société de services de mobilité.



