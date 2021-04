Europcar : niveau 'Advanced' dans l'UN Global Compact

Europcar Mobility Group annonce que son reporting annuel (Communication sur le Progrès, COP) dans le cadre du Pacte Mondial des Nations Unies (UN Global Compact), atteint le niveau 'Advanced', atteint par seulement 11% des entreprises.



Ce niveau 'démontre l'adoption d'un éventail de bonnes pratiques sur des thématiques diverses telles que la stratégie RSE, la gouvernance, la lutte contre la corruption, l'environnement, les droits de l'Homme, le soutien aux objectifs de l'ONU, etc', explique-t-il.



A ce titre, il rejoindra le Club GC Advanced, qui 'permet d'accéder à un espace privilégié de dialogue, de réflexion et d'apprentissage collectif, pour continuer à avancer dans la mise en oeuvre des 21 critères du niveau de reporting GC 'Advanced' du Global Compact'.



