Europcar : nouveau directeur général pour l'Allemagne

Europcar Mobility Group annonce la nomination de Wolfgang Neumann au poste de directeur général pour l'Allemagne, succédant à Stefan Vorndran, qui a décidé de quitter le groupe après trois ans à la tête du périmètre allemand.



Wolfgang Neumann cumule plus de 20 ans d'expérience dans divers secteurs (audit, conseil, télécommunications et industrie locative) dans des postes de haute direction, notamment 10 ans chez Avis Europe.



Sa feuille de route sera d'accélérer le déploiement du plan Connect d'Europcar en Allemagne, en répondant aux nouveaux besoins des clients renforcés par la crise de Covid-19. Dans les prochains mois, il se concentrera sur une croissance rentable.



