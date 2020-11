Europcar : nouveau directeur général pour le Royaume Uni

Europcar Mobility Group annonce la nomination de Ron Santiago en tant que directeur général d'Europcar Mobility Group UK, couvrant toutes les activités des marques commerciales du groupe de services de mobilité sur son périmètre britannique.



Ron Santiago a occupé pendant 12 ans le poste de directeur général pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il a pris ses fonctions début novembre, succédant à Gary Smith, nommé directeur général pour l'Europe du Nord et les Etats-Unis.



Il a pour mission de déployer localement le plan CONNECT, qui 'vise à répondre aux nouveaux besoins et attentes des consommateurs en matière de mobilité, pour que l'activité bénéficie pleinement du rebond du marché dans les années à venir'.



