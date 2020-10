Europcar : partenariat renforcé avec Telefonica et Geotab

23/10/2020 | 09:36

Europcar Mobility Group annonce qu'après un projet pilote à Majorque en 2018, il renforce son partenariat avec Telefonica et Geotab, conformément à son objectif de déployer progressivement son programme 'Connected Cars'.



'La solution de Telefonica et Geotab permet un suivi télématique en temps réel de la flotte de véhicules pour une meilleure expérience client', explique le groupe français de services de mobilité, qui comptait déjà 44.000 voitures connectées en 2019.



Europcar a pour objectif de connecter l'ensemble de sa flotte d'ici 2023. La première phase de déploiement est prévue en France en 2020, en commençant par sa flotte de véhicules utilitaires. D'autres pays suivront en 2021.



