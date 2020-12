Europcar : procédure de sauvegarde financière accélérée

Europcar Mobility Group fait part de l'ouverture ce 14 décembre par le Tribunal de Commerce de Paris d'une procédure de sauvegarde financière accélérée à son bénéfice, dans le cadre de la mise en oeuvre de sa restructuration financière.



Au plus tard à la mi-janvier 2021, le Tribunal devrait soit arrêter le plan de sauvegarde financière accélérée reflétant les termes de l'accord de principe conclu avec des créanciers le 25 novembre, soit décider de proroger la procédure pour un mois au plus.



Le groupe déposera également prochainement une requête au titre du Chapter 15 du US Bankruptcy Code auprès de la juridiction compétente, en vue de voir cette procédure reconnue aux Etats-Unis, comme une procédure étrangère à titre principal.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.