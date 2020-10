Europcar : sollicite l'accord de porteurs d'obligations Senior

01/10/2020 | 08:16

Europcar Mobility Group a annoncé hier soir qu'elle sollicitait l'accord des porteurs de chacune des émissions d'Obligations Senior et d'Obligations Senior Garanties en vue de la nomination par le Groupe d'un mandataire ad hoc et/ou d'un conciliateur pour l'une ou plusieurs des principales sociétés holding du Groupe.



'Obligations Senior' désigne les Obligations Senior d'un montant total en principal de 600.000.000 E portant intérêts à 4,125 % et arrivant à échéance en 2024 et les Obligations Senior d'un montant total en principal de 450.000.000 E portant intérêts à 4,000 % et arrivant à échéance en 2026 émises par Europcar Mobility Group.



'Obligations Senior Garanties' désigne les Obligations Senior Garanties d'un montant total en principal de 500.000.000 E portant intérêts à 2,375 % et arrivant à échéance en 2022 émises par EC Finance plc et garanties par Europcar Mobility Group.



