La location long-terme flexible : la réponse d'Europcar Mobility Group pour aider les entreprises à s'adapter à la crise économique liée au COVID-19

Suite à la première vague de l’épidémie de COVID-19, de nombreuses entreprises en Europe ont vu leur agilité et leur capacité d’adaptation mises à rude épreuve. Alors que l’économie entre dans une « nouvelle normalité », encore fortement marquée par la pandémie et les restrictions imposées par les Etats, les entreprises sont confrontées à un nouveau défi : maintenir leur activité dans un environnement qui reste très incertain et caractérisé par une demande fluctuante.

Les solutions B2B de location longue durée et flexibles d’Europcar ont été pensées pour répondre à cette nouvelle situation : au lieu de s’engager dans un contrat de location à durée déterminée ou dans l’achat pur et simple d’un véhicule, ces solutions permettent aux entreprises d’en louer un lorsqu’elles en ont besoin, pour la durée souhaitée et ce, avec une très grande flexibilité : le client peut ainsi louer une voiture ou un utilitaire, pour une période d’a minima un mois* et mettre fin au contrat lorsqu’il n’a plus besoin du véhicule ; pendant toute cette période, Europcar lui garantit qu’il disposera d’un véhicule neuf.

Ces offres reposent sur un vaste choix de véhicules et sur une grande variété d’options en termes de kilométrage. La maintenance est incluse dans le tarif et le prix mensuel est fixe : les clients peuvent donc contrôler leurs dépenses, sans surprises. Les entreprises peuvent choisir la durée qui leur convient le mieux, et les véhicules peuvent être restitués sans frais, quelle que soit la durée de la location. Grâce à cela, elles maîtrisent mieux leurs coûts et peuvent s’adapter rapidement à de nouvelles situations, qu’il s’agisse d’un pic d’activité ou d’une baisse de la demande.

Lluis Figueras, Directeur de la Service Line « Professionals » commente :

« Pour beaucoup d’entreprises, les derniers mois ont été très difficiles. Elles ont maintenant besoin de la plus grande souplesse possible, afin de s’adapter à un avenir encore incertain. Nous nous sommes donc concentrés sur le développement d’une gamme de solutions de location à long terme très flexibles et sur-mesure. Ces solutions couvrent à la fois voitures et véhicules utilitaires, afin d’aider les entreprises à réagir rapidement et efficacement, face à la fluctuation de la demande. En complément, nos procédures de nettoyage renforcées, adaptées aux mesures préconisées pour faire face à la propagation du COVID-19, apportent aux professionnels la sérénité et la sécurité requises ».

José Blanco, Directeur des Ventes du Groupe, précise :

« Nos véhicules peuvent être livrés ou retirés dans nos agences en France, Belgique, Allemagne, Italie, Irlande, Espagne, Portugal et au Royaume-Uni ; d’autres pays étant prévus dans les mois à venir. Chez Europcar, la flexibilité signifie qu’un client peut se décider aujourd’hui et accéder à un véhicule dès demain, pour quelques mois, en payant simplement avec une carte de crédit.

Nos solutions à long terme s’inscrivent parfaitement dans la raison d’être du Groupe - offrir des alternatives attractives à la possession d’un véhicule - ainsi que dans notre ambition de servir les entreprises locales et internationales. Au cours des prochains mois, nous continuerons à agir et à innover en ce sens. »

* le nom de l'offre, ses conditions d'application ainsi que les durées de location peuvent varier d'un pays à l'autre

