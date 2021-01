Les actionnaires d'Europcar approuvent sa restructuration liée au Covid

Paris (awp/afp) - Les actionnaires d'Europcar ont approuvé mercredi à une très large majorité la restructuration du loueur liée aux conséquences de la crise sanitaire.

Au cours d'une assemblée générale en visioconférence, les actionnaires du loueur ont approuvé à plus de 94% les résolutions validant l'accord de principe conclu en novembre avec ses principaux créanciers, en vue d'effacer une grande partie de sa lourde dette.

Cette restructuration conclue en un temps record prévoit notamment la conversion en capital d'obligations, pour un montant de 1,1 milliard d'euros -le passif bancaire et obligataire du groupe atteignait 2 milliards d'euros fin novembre 2020.

Les actionnaires existant ont accepté leur dilution au profit des créanciers (les fonds anglo-saxons Anchorage, Attestor, Diameter, King Street Capital et Marathon) qui devraient à la suite de l'opération détenir entre 92% et 97% d'Europcar. Attestor et Anchorage, devenu l'actionnaire le plus important, sont désormais représentés au conseil d'administration.

Cette conversion de dette s'accompagne de l'injection de nouvelles liquidités avec un apport en capital de 250 millions d'euros et un nouveau financement de flotte pour 225 millions d'euros.

"Nous avons été impactés de façon extraordinaire par cette crise", avec un chiffre d'affaires en baisse de 45% sur un an, a souligné devant les actionnaires Caroline Parot, la présidente du directoire. "Nous ne sommes pas satisfaits de ce qui s'est passé", a déclaré Mme Parot après le vote, mais "nous sommes vraiment fiers de pouvoir continuer le groupe grâce à vous".

Le président du conseil de surveillance Jean-Paul Bailly a notamment remercié Eurazeo qui, détenant 29,9% du capital, a "dépassé ses stricts intérêts économiques pour prendre en considération l'avenir d'un groupe européen et ses 10.000 salariés". Il a également remercié les États français et espagnol qui ont garanti près de 300 millions d'euros de prêts accordés au loueur.

Avec cet accord, Europcar poursuivra le déploiement de son plan "Connect", visant une offre plus flexible, électrique et 100% connectée.

Le groupe a déjà réalisé plus d'un milliard d'euros d'économies sur sa flotte, son réseau et son siège, a souligné Luc Peligry, son directeur financier.

La réalisation de la restructuration est prévue pour la fin février: le tribunal de commerce de Paris doit encore arrêter le plan de sauvegarde reflétant l'accord de principe, le 1er février, et l'AMF approuver le prospectus relatif à l'augmentation de capital.

Les résultats 2020 du groupe devraient être présentés début avril.

